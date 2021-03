Fate of Kai: Rätsel-Abenteuer als interaktives Bilderbuch

Screenshot - Fate of Kai (PC) Screenshot - Fate of Kai (PC) Screenshot - Fate of Kai (PC) Screenshot - Fate of Kai (PC) Screenshot - Fate of Kai (PC)

Am 19. März 2021 haben das argentinische Trylight Game Studio und TheGamePublisher.com das Puzzle-Adventure Fate of Kai für PC und iOS veröffentlicht. Der Download via Steam , wo bis dato 100 Prozent der Nutzerreviews positiv sind, kostet 9,99 Euro, während im App Store lediglich 4,49 Euro fällig werden.In Fate of Kai bewegt man sich ähnlich wie in Liberated durch ein interaktives Bilderbuch, das sich abhängig von den beeinflussbaren Gedanken der vorkommenden Charaktere verändern lässt. Die Macher versprechen eine dynamische Erzählung mit mehr als 160 Seiten und über 700 handgemalten Bildern.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer