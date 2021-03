Tesla Force: Feuer frei für den kooperativen Horror-Shooter mit Shelley, Curie, Tesla und Lovecraft auf Switch

Wahnwitzig abgedrehtes Chaos und Machtrauscherlebnisse ohne Ende

Endlos spielbar im Rogue-lite-Stil

Zufällig generierte Levels

Bunte Auswahl verheerender Waffen

Tödliche Spielzeuge der Wissenschaft zum Niedermähen der Scheußlichkeiten

Eine Vielzahl irrwitziger Verstärkungen für die Ausstattung deines Charakters

Mehr als ein Dutzend einzigartige Abscheulichkeiten und Boss-Monster aus dem Lovecraft-Universum

Spiele in der Rolle von Nikola Tesla, Marie Curie, H.P. Lovecraft oder Mary Shelley

Screenshot - Tesla Force (PC) Screenshot - Tesla Force (PC) Screenshot - Tesla Force (PC) Screenshot - Tesla Force (PC) Screenshot - Tesla Force (PC) Screenshot - Tesla Force (PC) Screenshot - Tesla Force (PC) Screenshot - Tesla Force (PC) Screenshot - Tesla Force (PC)

Am heutigen 24. März 2021 haben 10tons ihren bereits für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S erschienenen und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten Twinstick-Shooter Tesla Force auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download der auch kooperativ mit bis zu vier Spielern bestreitbaren Roguelite-Ballerei via eShop kostet 16,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Wissenschaft ist deine Superkraft. Du tust dich mit Tesla, Curie, Lovecraft und Shelley zusammen, um die Welt vor der Invasion durch kosmische Schrecken zu retten. Tesla Force ist ein intensiver, prozedural generierter Shooter aus der Vogelperspektive im Rogue-lite-Stil mit Non-Stop-Chaos und abgedrehten Allmachtsphantasien. Als der kosmische Schrecken erwacht, wird es Zeit, die Tesla Force zur Hilfe zu rufen, damit sie die Menschen gegen Angriffe aus den Randbereichen der Realität verteidigt."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer