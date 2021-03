Chronicle of Innsmouth: Mountains of Madness: Horror-Adventure in klassischer LucasArts-Manier erschienen

Eine reife, erschreckende Geschichte, die das spannende Mysterium einer Detektivgeschichte mit einem kosmischen Horror-Setting kombiniert

Inspiriert von Berge des Wahnsinns, aber mit vielen originellen Elementen, die dich an jeder Ecke überraschen

Teste deinen Verstand und deine Deduktionsfähigkeiten mit cleveren Rätseln, die logisch, aber herausfordernd sind

Interagiere mit vielen Charakteren, sowohl originalen als auch aus Lovecrafts Werken

Spiele als Detective Lone Carter, aber auch als ikonische Lovecraft-Charaktere wie Abdul Alhazred - und sogar H. P. Lovecraft selbst!

Retro-Art-Stil, gerendert in einer Auflösung von 640 x 360, inspiriert von den LucasArts-Klassikern der frühen 90er-Jahre

Ein brillanter, unheimlicher Original-Soundtrack

Am 23. März 2021 haben PsychoDev und N3 das Ende 2018 erfolgreich per Kickstarter finanzierte Point'n'Click-Adventure Chronicle of Innsmouth: Mountains of Madness für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 30. März ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des Prequels zum 2017 erschienenen und auf Valves Download-Portal bis dato "sehr positiv" bewerteten Chronicle of Innsmouth gewährt (16,19 Euro statt 17,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Chronicle of Innsmouth: Mountains of Madness ist ein Lovecraft'sches Point'n'Click-Grafikadventure. Inspiriert durch Orte und Charaktere aus bestimmten Geschichten von H. P. Lovecraft wie Schatten über Innsmouth und Berge des Wahnsinns, versetzt dich diese Detektivgeschichte in die spannende Ermittlung eines erschreckenden Geheimnisses, das dich an ikonische Orte wie Innsmouth, Arkham und den Südpol führt. Du spielst den Privatdetektiv Lone Carter - aber bereite dich darauf vor, dich in den Stiefeln des verrückten Arabers Abdul Alhazred, Autor des gefürchteten Necronomicon, und von H. P. Lovecraft selbst wiederzufinden...Der Privatdetektiv Lone Carter kommt wieder zu Bewusstsein und findet sich an einem Strand in der Nähe von Innsmouth wieder. Sein Körper wurde in Stücke gerissen. Er versucht, seine letzte Zigarette aus der Packung zu ziehen, aber sein Arm gehorcht nicht. Während er in den Tod entschwindet und der Schrecken in seinen Augen wächst, erinnert er sich in schrecklichen Bildern an seine fatale Begegnung mit dem Shoggoth...Es folgt eine endlose Periode der Dunkelheit. Dann erweckt ihn ein inneres Feuer und er kehrt zurück, völlig genesen und unverletzt - aber er wird nie wieder derselbe sein. Er wird von schrecklichen Visionen und Albträumen heimgesucht, die auf unaussprechliche, entsetzliche Wahrheiten hindeuten. Er muss nach Hause zurückkehren, um zu verstehen, was mit ihm passiert ist - aber die Flucht aus Innsmouth wird nur der erste Schritt auf seiner Reise sein. In seiner Heimatstadt Arkham wartet ein Geheimnis auf ihn. Ein Verschwinden. Ein Ritualmord. Eine Verschwörung, die verschiedene Charaktere, verschiedene Orte und sogar verschiedene Epochen miteinander verwebt. Ein Abenteuer, das deinen Verstand auf die Probe stellt und dich an die Grenzen deines Verstandes bringen wird... und vielleicht sogar darüber hinaus.Mountains of Madness ist ein neues Abenteuerspiel in der Chronicle-of-Innsmouth-Reihe. Es spielt 10 Jahre vor dem ersten Kapitel dieser Saga, und diese Ereignisse werden die kommenden Ereignisse beeinflussen. Reise in den antiken Jemen und spiele in der Rolle des verrückten Arabers Abdul Alhazred, dem Autor des Necronomicon, und tritt in die Fußstapfen von H. P. Lovecraft und führe ihn, um die Geheimnisse seiner Blutlinie zu enthüllen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer