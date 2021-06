We Are Football: Fußball-Manager vom Anstoss-Erfinder erscheint heute

Die THQ Nordic GmbH veröffentlicht heute den Fußball-Manager We Are Football ab 29,99€ bei kaufen ) in digitaler Form und als Bundesliga-Edition im Einzelhandel. In dem Spiel vom Entwickler-Studio Winning Streak Games (mit Anstoss-Erfinder Gerald Köhler) ist man sowohl Manager als auch Trainer einer Fußballmannschaft. Frauen- und Männerfußball werden simuliert.Die "Standard Edition" wird ohne lizenzierte Mannschaften daherkommen. Spieler und Teams haben Fantasienamen. Farben und Trikots ähneln höchstens den "echten" Mannschaften, aber mit dem integrierten Editor lassen sich nahezu alle Details manuell anpassen (Namenslisten, Wappen, Trikots, Sponsoren und Grafiken). Der Steam Workshop wird allerdings nicht unterstützt.Die zweite Edition ist die "We Are Football Edition Bundesliga", die auch als Box-Edition im Einzelhandel vertrieben wird (Preis: 34,99 Euro) - alternativ kann man die Bundesliga-Inhalte noch später als DLC für die Standard Edition dazukaufen. Die "Edition Bundesliga" enthält alle Originaldaten der Clubs der Saisons 2020/21 und 2021/22 aus der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie aus der Flyeralarm Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga. Zusätzlich zu den Ligen können die Wettbewerbe DFB-Pokal und der Supercup gespielt werden. Die "Edition Bundesliga" ist aus Lizenzgründen nur mit der deutschen Spracheinstellung im Spiel verwendbar.Der Publisher schreibt: "We Are Football (...) will da weitermachen, wo die erfolgreichen Fußballmanager-Spiele von vor 20 Jahren aufgehört haben: Ein einsteigerfreundliches Manager-Game mit einer Prise Humor und viel spielerischen Umfang (...) In We Are Football seid ihr Manager:in und Trainer:in zugleich: Das tägliche Training will organisiert, die richtige Taktik für das nächste Match gefunden werden. Pickt euch die besten Spieler:innen aus dem Jugendbereich, verhandelt lukrative Werbeverträge und errichtet ein Club-Gelände, das genug Platz bietet euer Team immer weiter zu professionalisieren."Letztes aktuelles Video: Release-Trailer