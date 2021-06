We Are Football: Erster Patch für den Fußball-Manager

"Keine oder stark reduzierte Handgelder für die Jugendspieler/innen

Leicht schwierigere Verhandlungen (nur moderate Anpassung, sollte aber spürbar sein)

Weniger Ausstiegsklauseln, Charakter des Spielers/der Spielerin spielt eine wichtigere Rolle (Wert: Verhandlungen), Ausstiege etwas später (noch nicht verbessert: Verhandlung der Klausel selbst, geplant für Update 2)

Scouting: Beobachtungliste wurde erweitert, auch ohne Scouts können Spieler/innen jetzt darauf gesetzt werden, Liste kann nach Anzahl Scouts sortiert werden

Co-Trainer besetzt jetzt nur noch die Bank, wenn er das auch soll

Neue Statistik „Stadien“

Weniger Fallrückzieher (reduziert auf 1/3; dazu nur noch, wenn der Ball hoch kommt)

Farbliche Hervorhebung der internationalen Plätze und der Auf- und Absteiger in der Tabelle nach dem Spiel und in der Tabelle in den Statistiken

Formanzeige des Spielers/der Spielerin im Profil (z.B. gut bei Spielergesprächen)

Spielersuche nach Minimal- und Maximalstufe

Keine Torhüter bei den Manndeckungen

Klarere farbliche Abtrennung zwischen Bank- und Tribünenspielern in der Aufstellung

Textupdate mit korrigierten Texten

Anzeige der Spielerstärke bei Angeboten

Meister in Österreich werden nun korrekt in die Statistik eingetragen

Verkaufte Spieler/Spielerinnen werden auf der TL nicht mehr unter „Spieler auf der TL“ geführt

Keine mehrfachen Verhandlungen mit Spielern/Spielerinnen hintereinander

Marktwert bei Anfrage gleich zu zum Marktwert im Verhandlungsscreen

Elfmeter werden jetzt mit 0,7 verdienten Toren bewertet

3D-Vereinsgelände-Ansicht blockt jetzt die Hilfe

Anzahl gelber und roter Karten verbessert, Schiri wichtiger, KI vorsichtiger

Verhandlungen Bandenwerbung: Summe der Banden wird angezeigt, nicht Banden*Laufzeit

Problem bei der Ausstattung der Jugendinternate behoben

Fehler beim Aufstieg in die 1. österreichische Liga behoben

Generelle Stabilität verbessert

Sonderzeichen im Benutzernamen verhindern nicht mehr den Spielstart oder das Speichern und Laden von Spielständen

Fehler behoben, durch den das Spiel in einer zu hohen Auflösung starten und einen schwarzen Bildschirm anzeigen konnte

Fehler behoben, durch den die Grafikengine nicht richtig gestartet werden konnte (OpenGL 3.1)

Mindest-Bildschirmauflösung von 1366x768 auf 1360x768 verringert

Shift-Taste kann jetzt beim Start gedrückt gehalten werden, um den Fenstermodus zu erzwingen

Editor: Fehler behoben, durch den der Editor wegen der SQLite.Interop.dll nicht starten konnte

Editor: Städte-Editor korrigiert (neues Anlegen von Städten)

Editor: Fehler bei Schiedsrichter-Bildern korrigiert

Editor: Fehler bei generischen Wappen beseitigt"

Für We Are Football ist der erste Patch erschienen, der erste Bugfixes und Verbesserungen an dem Fußball-Manager von Winning Streak Games und THQ Nordic vornimmt. We Are Football ist in der vergangenen Woche veröffentlicht worden und verzeichnet auf Steam "ausgeglichene" Nutzerreviews (65 Prozent von 269 Reviews sind "positiv"). Hauptsächlich kritisiert wird der unfertig wirkende Zustand mit Bugs und Co., in dem der Manager veröffentlicht wurde.