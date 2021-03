Machinika Museum: Rätsel in einer außerirdischen Umgebung lösen; zuerst auf PC, später für Mobile

Screenshot - Machinika Museum (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Machinika Museum (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Machinika Museum (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Machinika Museum (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Machinika Museum (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Machinika Museum (Android, iPad, iPhone, PC)

Das Rätselspiel Machinika Museum ist für PC via Steam veröffentlicht worden (Preis: 7,99 Euro). In dem Titel von Littlefield Studio und PID Publishing gilt es mechanische Rätsel in einer außerirdischen Umgebung zu lösen. Als Vorbilder werden Myst oder The Room genannt. Machinika Museum soll zwei bis vier Stunden lang sein. Mobile-Versionen ( Android und iOS ) sollen am 20. April 2021 folgen. Produktbeschreibung : "Forscher und Entdecker? Wenn du gerne deine grauen Zellen anstrengst, um herauszufinden, was sich hinter verschlossenen Türen befindet, bist du hier genau richtig! Machinika Museum lädt dich ein, an einem ganz besonderen Ort zu forschen. In der fernen Zukunft ist es nicht ungewöhnlich, Maschinen von außerirdischen Zivilisationen zu entdecken, insbesondere in einem Museum, das genau diesen Maschinen gewidmet ist. Deine Aufgabe besteht darin, die geheimnisvollen Apparate in Empfang zu nehmen und herauszufinden, wie man sie repariert. Doch diesmal ist es anders. Zur neuesten Lieferung hast du keine Informationen erhalten und die Sache scheint sehr dringend zu sein ... Was sind das für Maschinen? Wer hat sie geschickt? Warum erhältst du keine Antworten? Du musst allein herausfinden, welche Geheimnisse und Geschichten diese Mechanismen verbergen."