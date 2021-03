Rolled Out!: Kugelaction à la Super Monkey Ball rollt in den Early Access

Screenshot - Rolled Out! (PC) Screenshot - Rolled Out! (PC) Screenshot - Rolled Out! (PC) Screenshot - Rolled Out! (PC) Screenshot - Rolled Out! (PC) Screenshot - Rolled Out! (PC) Screenshot - Rolled Out! (PC)

Am 23. März 2021 haben Polarbyte Games und Skymap Games ihr kugeliges Geschicklichkeitsspiel Rolled Out! im Early Access für PC veröffentlicht, wo es in zwölf bis 18 Monaten vollendet werden soll. Eine Roadmap findet sich auf der offiziellen Website . Auf Steam wird noch bis zum 30. März ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,11 Euro statt 16,79 Euro). Nach der Fertigstellung soll der Preis leicht angehoben werden.Die Macher versprechen eine präzise Steuerung, charmante Charaktere und mehr als 150 handgefertigte Spielabschnitte. Über das Blender-3D-Plugin soll man außerdem eigene Levels erstellen und teilen können. Bei den bisherigen Spielern scheint die Kugelei im Stil von Super Monkey Ball gut anzukommen - die Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind bis dato jedenfalls "sehr positiv" (aktuell sind 91 Prozent von 83 Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer