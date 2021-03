My Singing Monsters: Musikalische Monsteraufzucht betritt die PC-Bühne

Sammle und lebe über 250 süße und lustige Monster - Drachen sind aus der Mode...

Gestalte deine Inseln mit coolen Dekorationen und eingängiger Musik

Genieße tolle Grafiken und Charakteranimationen

Spiele mit Freunden auf der ganzen Welt

Entdecke neue Updates und Veranstaltungen das ganze Jahr über

Screenshot - My Singing Monsters (PC) Screenshot - My Singing Monsters (PC) Screenshot - My Singing Monsters (PC) Screenshot - My Singing Monsters (PC) Screenshot - My Singing Monsters (PC)

Am 24. März 2021 haben Big Blue Bubble ihre bereits für iOS, Android und PlayStation Vita erschienene Monsterkapelle My Singing Monsters auch für PC veröffentlicht. Der Download via Steam ist kostenlos (free to play). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 90 Prozent von 91 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Willkommen bei My Singing Monsters! Züchte sie, füttere sie, höre ihnen zu!Hebe ein niedliches Monster auf und füttere dann dein musikalisches Monster, damit es wachsen kann. Kümmere dich in diesem kostenlosen Musikspiel für die ganze Familie um eine Sammlung lustiger Monstercharaktere! Erschaffe eine Insel voller singender Monster und sieh zu, wie sich dein Song entwickelt, während du glückliche Monstertiere züchtet und aufwertest. Entwirf einzigartige Dekorationen, um deine Welt so zu gestalten, wie du es willst, und teile deine Kreationen mit Freunden! Du wirst es lieben, das wunderbare Fantasieland der Monster-Welt zu erkunden!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer