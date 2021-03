Shadow Tactics: Blade of the Shogun - Aiko's Choice: Eigenständige Erweiterung zur Echtzeit-Taktik angekündigt

Shadow Tactics: Blade of the Shogun

Die überraschend gute Echtzeit-Taktik Shadow Tactics: Blades of the Shogun von Mimimi Games und Daedalic bekommt eine eigenständige Erweiterung.– Aiko’s Choice soll gegen Ende 2021 für den PC erscheinen, passend zum fünfjährigen Geburtstag des Hauptspiels.Wie der Name bereits verrät, soll sich diesmal alles um Aiko drehen, so Studio-Gründer und Creative-Director Dominik Abé auf dem Daedalic Digital Day 2021. Takuma und der Ninja Hayato sind in den neuen Missionen zwar ebenfalls erneut spielbar, die mit Teil 1 verknüpfte Story soll sich aber auf Aiko konzentrieren."Spielerisch und bei den Features keine Änderungen geplant, da „exakt der gleiche Spielablauf geboten wird“, so Abé. Für derartige Neuerungen fehlten derzeit Zeit und Ressourcen, stattdessen fokussiere sich das Team auf die interaktive Geschichtenerzählung, die vor allem zum Ende hin sehr emotional werden soll. Passend dazu wird es drei grundlegende Missionen sowie drei „Zwischenspiel“-Missionen geben. Letztere werden sich noch stärker auf die Story konzentrieren. Sie alle spielen in Japan, sollen aber verschiedene Aspekte des Landes präsentieren. Ein Preis wurde noch nicht festgelegt. Daedalic erläutert in der Pressemitteilung:"In Aiko's Choice kehren Spieler in die wunderschöne Welt von Shadow Tactics zurück, das in Japan zur frühen Edo-Zeit spielt. Sie übernehmen die Rolle von Kunoichi-Adeptin Aiko, die sich zusammen mit ihren Freunden, allesamt tödliche Assassinen, auf die Jagd nach einem teuflischen Feind aus ihrer Vergangenheit begibt. Eine Kopie des Hauptspiels ist nicht notwendig, um die eigenständige Erweiterung zu spielen. Allerdings wird empfohlen, die ersten Missionen von Shadow Tactics: Baldes of the Shogun zu absolvieren, bevor Spieler sich in Aiko´s Choice stürzen.(...)Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko´s Choice legt den Fokus auf eine der Protagonistinnen des Hauptspiels: die Kunoichi-Adeptin Aiko. Sie ist eine Meisterin der Tarnung und täuscht Gegner mit ihrer Geisha-Verkleidung. Obwohl Aiko dachte, ihr altes Leben hinter sich gelassen zu haben, erscheint aus denSchatten ein neuer Feind aus ihrer Vergangenheit und fordert sie heraus. Mit ihren Freunden, einer Gruppe tödlicher Assassinen, macht sie sich auf die Jagd nach dem Geist aus ihrer Vergangenheit...Genau wie im Hauptspiel übernehmen Spieler die Kontrolle über ein Team tödlicher Profis, die sich in den Schatten an Dutzenden Gegnern vorbeischleichen. Die Wahl der Taktik entscheidet über Erfolg oder Misserfolg, wenn es heißt, gegnerische Lager in der Wildnis oder in belebten Städten aus der Edo-Zeit zu infiltrieren. Fallen, Gifte oder Ablenkung sind die Werkzeuge eines Assassinen - dabei lässt sich jede Mission auch völlig ohne Feindkontakt bewältigen. Nur wer jede Bewegung mit Bedacht plant, findet eigene geniale Taktiken, um Gegner auszuschalten, knifflige Mission zu erfüllen und Aikos Vergangenheit aufzudecken.- Kehre in die faszinierende Welt von Shadow Tactics im Japan der frühen Edo-Zeit zurück.- Erlebe im Rahmen der Geschichte des Hauptspiels Shadow Tactics: Blades of the Shogun ein letztes Abenteuer mit deinen Lieblingscharakteren.- Entdecke eine gänzlich neue Geschichte über die Kunoichi-Adeptin Aiko, die sich einem teuflischen Feind aus ihrer Vergangenheit stellen muss.- Erlebe drei umfangreiche Hauptmissionen, die in brandneuen Umgebungen spielen, sowie drei kürzere Zwischenmissionen.- Steuere ein Team aus völlig unterschiedlichen Charakteren mit einzigartigen Fähigkeiten.- Stimme die Aktionen deines Teams ab, um im „Schattenmodus“ deine Gegner auf einen Schlag zu erledigen.- Wähle zwischen nicht tödlichen und tödlichen Stealth-Angriffen.- Finde Dutzende Wege, Gegner auszuschalten oder dich an ihnen vorbeizuschleichen.- Wähle eine von drei Schwierigkeitsstufen, die am besten zu dir und deinem Können passt."