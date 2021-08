Shadow Tactics: Blade of the Shogun - Aiko's Choice: Eigenständige Erweiterung erscheint im Dezember

"Dort begleiten sie Kunoichi-Adept Aiko und ihre Gefährten auf einer Quest, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. (...) Zudem wird die Rückkehr eines Publikums-Lieblings angekündigt. Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko´s Choice folgt einer der Hauptfiguren aus dem Hauptspiel - die Kunoichi-Adeptin Aiko. Sie ist eine Meisterin der Camouflage und lenkt Gegner als verkleidete Geisha ab.



Aiko dachte, sie hätte ihr altes Leben zurückgelassen. Doch ihr ehemaliger Sensei, die gewitzte Spionagemeisterin Lady Chiyo, kehrt zurück, um sie herauszufordern. Zusammen mit ihren Freunden, einer tödlichen Gruppe Assassinen, macht sie sich auf die Jagd nach den Geistern ihrer Vergangenheit.



Die Erweiterung enthält drei Hauptmissionen in komplett neuen Umgebungen, sowie drei kürzere Zwischenmissionen. Wie auch im Hauptspiel steuern die Spieler ein Team tödlicher Spezialisten und schleichen im Schatten an dutzenden Gegnern vorbei. Sie müssen sich entscheiden, wie sie versteckte Lager im Wald oder lebendige Städte aus der Edo-Periode infiltrieren. Spieler legen Fallen, nutzen Gift und lenken die Gegner ab - oder aber sie umgehen die Feinde komplett. Jede Bewegung muss gut durchdacht werden. Kreative Taktiken sind notwendig, um Feinde verschwinden zu lassen, jede Mission erfolgreich abzuschließen und Aikos Vergangenheit zu verstehen.



Screenshot - Shadow Tactics: Blade of the Shogun - Aiko's Choice (PC) Screenshot - Shadow Tactics: Blade of the Shogun - Aiko's Choice (PC) Screenshot - Shadow Tactics: Blade of the Shogun - Aiko's Choice (PC) Screenshot - Shadow Tactics: Blade of the Shogun - Aiko's Choice (PC) Screenshot - Shadow Tactics: Blade of the Shogun - Aiko's Choice (PC) Screenshot - Shadow Tactics: Blade of the Shogun - Aiko's Choice (PC)



Features





Rückkehr in die wundervolle Welt von Shadow Tactics im Japan der frühen Edo-Zeit.

Ein neues Abenteuer mit den beliebten Charakteren im Rahmen der Geschichte des Hauptspiels „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“.

Eine bisher unbekannte Geschichte über die Kunoichi-Adeptin Aiko, die sich einem teuflischen Feind aus ihrer Vergangenheit stellen muss.

Drei umfangreiche Hauptmissionen, die in brandneuen Umgebungen spielen, sowie drei kürzere Zwischenmissionen.

Ein Team aus völlig unterschiedlichen Charakteren mit einzigartigen Fähigkeiten.

Die Aktionen des Teams werden abgestimmt, um im „Schattenmodus“ die Gegner auf einen Schlag zu erledigen.

Wahlfreiheit zwischen nicht tödlichen und tödlichen Stealth-Angriffen.

Dutzende Wege Gegner auszuschalten oder an ihnen vorbeizuschleichen.

Drei Schwierigkeitsstufen, für verschiedene Spieler-Niveaus."

Mimimi Games und Publisher Daedalic geben im ersten Gameplay-Trailer zu Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko’s Choice einen frischen Einblick in die Echtzeit-Taktik. Die eigenständige Erweiterung zu Shadow Tactics: Blade of the Shogun erscheint im Dezember 2021 für den PC und führt die Spieler erneut durchs Japan der Edo-Zeit.Das Hauptspiel wird für die Erweiterung zwar nicht benötigt, die Hersteller empfehlen jedoch, die ersten Missionen davon vor "Aiko’s Choice" zu spielen.