Rocket League Sideswipe: Mobile-Ableger für Android und iOS angekündigt

Psyonix hat Rocket League Sideswipe für Mobile-Geräte mit Android und iOS angekündigt (Free-to-play). Das "eigenständige Rocket-League-Erlebnis" wird später in diesem Jahr veröffentlicht. In Sideswipe treten die Spieler in 1v1- oder 2v2-Matches aus einer seitlichen Perspektive gegeneinander an. Die Online-Partien sollen "rasant" sein und ungefähr zwei Minuten dauern. Ab heute können Spieler in Australien und Neuseeland über den Google Play Store an einem befristeten regionalen Alpha-Test auf Android teilnehmen."Rocket League Sideswipe wird eine Touchscreen-Steuerung haben, die sowohl für erfahrene Rocket League-Veteranen als auch für neue, unerfahrene Spieler schnell erlernbar ist. Zusätzlich wird es genau wie bei Rocket League auch fortgeschrittene Spielmechanismen für diejenigen geben, die in den kompetitiven Ranglisten aufsteigen wollen. In der Garage wird Rocket League Sideswipe ähnlich umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten bieten wie Rocket League. Auch ein Online-Ranglistensystem für kompetitives Spiel erwartet euch. In den kommenden Monaten, während die Veröffentlichung näher rückt, haben wir noch eine Menge mehr über dieses neue Spiel zu berichten", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: AlphaTrailer