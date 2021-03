Fling to the Finish: Knallbuntes albernes Koop-Rennspiel mit verbundenen Figuren erinnert an die Fall Guys

"Die Partner können sich gegenseitig Wände hochschleudern, um Hindernisse herum schwingen… oder sich hoffnungslos verheddern. Der Titel kann solo, online, im lokalen Splitscreen oder - wenn man seinem Partner besonders nahe kommen möchte - indem man einen Controller teilt."



Screenshot - Rolling Rolling Rolling (PC) Screenshot - Rolling Rolling Rolling (PC) Screenshot - Rolling Rolling Rolling (PC) Screenshot - Rolling Rolling Rolling (PC) Screenshot - Rolling Rolling Rolling (PC)

Der gleichzeitig kooperative und kompetitive Rennspiel-Plattformer Fling to the Finish wurde soeben in Daedalics Vorprogramm zur Future Games Show angekündigt. Das von SplitSide Games entwickelte Spiel verbindet bis zu vier Zweierteams mit einer elastischen Schnur und jagt sie durch einen bunten, chaotischen Hinderniskurs.Die Veröffentlichung im Early Access ist im Verlauf dieses Jahres geplant. Zu den sechs geplanten Modi gehören ein "Bomb-Run" unter Zeitdruck mit angehefteter Bombe sowie eine "Invasion" mit Aliens, die im Weg herumwuseln. Daedalic erläutert: