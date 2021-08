Fling to the Finish: Chaotischer Koop-Racer schlingert in den Early Access

Am 23. August 2021 haben SplitSide Games und Daedalic Entertainment das kooperative Rennspiel Fling to the Finish ab 11,24€ bei kaufen ) im Early Access für PC veröffentlicht, wo es in sechs bis acht Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam , wo bis dato 89 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen, wird noch bis zum 30. August ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des auch für Nintendo Switch geplanten Koop-Racers gewährt (11,99 Euro statt 14,99 Euro).In der Spielbeschreibung des 2019 erfolgreich per Kickstarter finanzierten Titels heißt es: "Bei Fling to the Finish laufen Teams aus 2 Personen, die über ein elastisches Gummiband verbunden sind, in bunten, chaotischen Hindernisparcours um die Wette. Wenn du und dein Freund zum ersten Mal spielt, wird sich euer Seil in quasi allem im Weg verheddern. Aber wenn ihr euch dann aufeinander abstimmt habt, lernt ihr schnell, dass das Seil euer wichtigstes Werkzeug ist.Erfahrene Spieler nutzen das Seil, um über gefährliche Hindernisse hinweg zu schwingen und ihre Partner Simse hinaufzuschleudern, bevor sie ins Verderben stürzen. Sobald beide Partner das Seil gemeistert haben, können sie akrobatische Meisterleistungen erbringen, die es in keinem anderen Plattformer gibt! Teams können ihr Talent in lokalen oder Online-Rennen gegen andere Spieler zur Schau stellen!"Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer