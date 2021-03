Total War: Rome Remastered: Überarbeitete und erweiterte Neuauflage angekündigt

Screenshot - Total War: Rome Remastered (PC) Screenshot - Total War: Rome Remastered (PC) Screenshot - Total War: Rome Remastered (PC) Screenshot - Total War: Rome Remastered (PC) Screenshot - Total War: Rome Remastered (PC)

"Verbesserte Optik: Total War: Rome Remastered katapultiert den klassischen Strategietitel mit 4K-Grafik, nativer Unterstützung für UHD-Auflösung und überarbeiteten Umgebungen, Schlachtfeldern und Charaktermodellen in das moderne Spielezeitalter.

Neue Gameplay-Inhalte: Spieler können nicht nur mit den 22 bekannten, sondern darüber hinaus noch mit 16 ursprünglich nicht spielbaren Fraktionen Kriege an neuen Fronten führen. Außerdem haben sie die Möglichkeit, Händleragenten auf Missionen zu schicken, um auf der gesamten Karte lukrative Handelsnetzwerke zu errichten, rivalisierende Händler auszukaufen und die Wirtschaftskraft ihres Reiches zu stärken. Modernisierte Funktionen: Spieler haben mit neuen Funktionen mehr Kontrolle als jemals zuvor. So stehen ihnen unter anderem eine taktische Karte in Gefechten sowie Heatmaps und Symbol-Einblendungen im Kampagnenmodus zur Verfügung. Bestehende Mechaniken wurden ebenfalls verbessert. Dazu gehören ein überarbeitetes Diplomatie-System, erweiterte Kamerazooms im gesamten Spiel sowie eine Kamerarotation auf der Kampagnenkarte.

Verbesserte Hilfesysteme: Es wurden eine Menge verbesserter Hilfestellungen hinzugefügt, darunter ein neu gestaltetes Tutorial, ein neues Wiki im Spiel, umfangreiche Hinweise und Tool-Tips sowie verbesserte Zugänglichkeit für farbenblinde Spieler.

Plattformübergreifender Mehrspielermodus: Spieler kommen zum ersten Mal in der Geschichte des Total War-Franchises in den Genuss eines plattformübergreifenden PVP-Mehrspielermodus auf Windows, macOS und Linux.

Vollständige Original-Inhalte: Total War: Rome Remastered beinhaltet die Erweiterungen Barbarian Invasion und Alexander in schicker neuer Optik. Außerdem erhalten Spieler und Spielerinnen Zugang zur originalen Rome: Total War Collection (nur auf Windows spielbar). "

Sega Europe hat Total War: Rome Remastered für PC angekündigt. Das Remaster von Total War: Rome bzw. Rome: Total War aus dem Jahr 2004 soll am 29. April 2021 auf Steam und in den Stores von Creative Assembly und Feral erscheinen. Entwickelt wird es von Feral Interactive. Versprochen werden eine vollständig überarbeitete Grafik, Ultra-High-Definition-Auflösung, eine erweiterte Fraktionsauswahl und eine verbesserte Zugänglichkeit ( FAQ ). Spieler, die bereits das Originalspiel auf Steam besitzen, erhalten beim Kauf von Total War: Rome Remastered bis zum 1. Juni 2021 einen Rabatt von 50 Prozent. Ein Preis wurde übrigens nicht genannt.Folgende Features listet Publisher Sega auf:"Welchen besseren Zeitpunkt für eine Rückkehr zu Total War könnte es geben als das zwanzigjährige Jubiläum des Klassikers?", meint Rob Bartholomew, Chief Product Officer von Creative Assembly. "Die Erstveröffentlichung von Rome: Total War war etwas ganz Besonderes für uns, da wir mit dem Titel unseren ersten großen Durchbruch gefeiert haben; ihn mit unseren Kollegen von Feral neu auflegen zu können ist eine großartige Gelegenheit"."Die Arbeit an der Neuauflage eines Klassikers wie Rome war eine berauschende Herausforderung: etwa so als würde man die Kronjuwelen nachschleifen", erklärt David Stephen, Managing Director von Feral Interactive. "Wir sind mit dem Ergebnis äußerst zufrieden und hoffen, dass die Fans dieses fantastischen Franchises es auch sind."Letztes aktuelles Video: Ankündigung