Total War: Rome Remastered: Spielerische Neuerungen und Grafik-Verbesserungen im Überblick

Sega, Creative Assembly und Feral Interactive haben die Neuerungen und die Verbesserungen von Total War: Rome Remastered im Vergleich zum Klassiker aus dem Jahr 2004 näher vorgestellt. So wird man im Remaster die Möglichkeit haben, Händleragenten auf Missionen zu schicken, um lukrative Handelsnetzwerke zu errichten, rivalisierende Händler auszukaufen, Monopole zu errichten und die Wirtschaftskraft des Reiches zu stärken. Im Vergleich zum Original stehen unter anderem eine taktische Karte in Gefechten sowie Heatmaps/Overlays, Symbol-Einblendungen im Kampagnenmodus und erweiterte Kamerazooms im gesamten Spiel sowie eine Kamerarotation auf der Kampagnenkarte zur Verfügung. Außerdem gibt es ein neu gestaltetes Tutorial, viele Hinweise/Tool-Tipps, ein Nachrichten-System in der Kampagne und eine skalierbare Benutzeroberfläche. Last but not least wird es möglich sein, zu entscheiden, ob und mit welchen neuen oder alten Regeln man spielen möchte.Die Grafik-Verbesserungen werden im zweiten Trailer kurz und bündig vorgestellt. Zu sehen sind die überarbeiteten Umgebungen, Schlachtfelder, Einheiten-Modelle, Spezialeffekte und auch die Kampagnen-Karte. Breitbild- und Ultra-Breitbild-Monitore werden unterstützt. Gleiches gilt für 4K-Auflösung.Total War: Rome Remastered beinhaltet die Erweiterungen Barbarian Invasion und Alexander. Die überarbeitete Version des Klassikers wird am 29. April 2021 auf Steam und in den Stores von Creative Assembly und Feral erscheinen. Der geplante Preis ist 29,99 Euro. Spieler, die bereits das Originalspiel auf Steam besitzen, erhalten beim Kauf von Total War: Rome Remastered bis zum 1. Juni 2021 einen Rabatt von 50 Prozent.