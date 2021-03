Haunted Space: Genremix mit Weltraumkämpfen für PS5, Xbox Series X und PC angekündigt

Screenshot - Haunted Space (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Haunted Space (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Haunted Space (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Haunted Space (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Haunted Space (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Haunted Space (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Haunted Space (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Haunted Space (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Haunted Space (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Haunted Space (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Haunted Space (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Haunted Space (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Haunted Space (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)

Entwickler Italian Games Factory und Publisher Merge Games versprechen mit ihrem frisch angekündigten Science-Fiction-Spiel Haunted Space eine ganze Reihe von Genres zu bedienen, u.a. actionreiche Kämpfe mit Raumgleitern, Adventure-, Horror- und Simulations-Elemente. Laut Gematsu.com wird der Titel für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie den PC erscheinen. Termine stehen noch nicht fest.Wie die offizielle Seite im Steam-Store erläutert, dreht sich das Weltraum-Abenteuer vor allem um Entdeckungen, rasante Luftkämpfe, Handel und Schiffsbau, eine "anpassbare Flugsimulation" sowie intensive mehrstufige Bosskämpfe:"In ferner Zukunft erreichte das zweite Zeitalter der menschlichen Zivilisation die ferne Neterun-Galaxie und entdeckte eine mächtige Energie, die sie Schallmasse nannte. Millionen von Siedlern reisten zu den Systemen Neteruns und eine riesige Anlage namens Metallmutter-Werk wurde gebaut, um die wertvolle Ressource zu ernten. Die Menschheit entdeckte jedoch bald, dass sie nicht alleine war …Übernimm die Rolle eines Kämpfers im Dienst des Imperiums der Menschen, um eine tückische Galaxie in den Weiten des Alls zu durchqueren. Nimm Quests in verschiedenen Systemen an oder ziehe alleine los, um zu kämpfen, erkunden und Ressourcen sowie Ansehen zu erlangen. Verhandle, baue, passe dein Schiff an und kämpfe ums Überleben, während du das Geheimnis einer Galaxie aufdeckst, die von einer alten Zivilisation heimgesucht wird.Entdecke die Neterun-Galaxie – Durchquere viele einzigartige Sternensysteme. In jeder einzelnen lauern Gefahren und Intrigen. Spiele in der Ego- oder Dritte-Person-Perspektive, während du die Herausforderungen in den gefährlichen Abgründen des Weltalls bewältigst.Erlebe eine tiefgehende und epische Sci-Fi-Horrorstory – Neterun ist voller Monumente und Relikte einer alten Zivilisation und die Galaxie wird von ihren Geistern heimgesucht. Entdecke die Gründe für ihr Erscheinen und kämpfe ums Überleben gegen diese übernatürliche Bedrohung in einer Story, die von den düsteren und verdrehten Geschichten von Heavy Metal und 2000 AD inspiriert ist.Stelle dich den fürchterlichen Kolossen – Bezwinge in heftigen mehrstufigen Bosskämpfen altertümliche, gottähnliche Kreaturen, die aus organischer Materie und Weltraumschrott geschaffen sind.Mach dir einen Namen – Verhandle und baue neue Schiffe und Schiffsausrüstung mit Hilfe von leistungsstarken und anpassbaren Schiffsmodifikations-Werkzeugen. Erstelle und kaufe neue Waffen, Schilde, Frachtcontainer, Motoren und mehr.Tauche ein in die nächste Generation – Atemberaubende Raytracing-Effekte und beeindruckender Sound versetzen dich wie nie zuvor mitten ins Geschehen.Spiel auf deine Art – In HAUNTED SPACE kannst du dank dem innovativen Co-Piloten-System deine gewünschte Steuerungsebene auswählen, von einer vollständigen Weltraumsimulation bis hin zum Arcade-Spielerlebnis. Auf der höchsten Ebene ermöglicht der Co-Pilot das Spielen für blinde und sehbehinderte Nutzer und unterstützt Eye-Tracking."