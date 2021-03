Life of Delta: Daedalic stellt handgezeichnetes SciFi-Adventure über Serviceroboter und humanoide Echsen vor

Screenshot - Life of Delta (PC, PS4, PlayStation5, Switch, XboxOneX, XboxSeriesX) Screenshot - Life of Delta (PC, PS4, PlayStation5, Switch, XboxOneX, XboxSeriesX) Screenshot - Life of Delta (PC, PS4, PlayStation5, Switch, XboxOneX, XboxSeriesX) Screenshot - Life of Delta (PC, PS4, PlayStation5, Switch, XboxOneX, XboxSeriesX) Screenshot - Life of Delta (PC, PS4, PlayStation5, Switch, XboxOneX, XboxSeriesX) Screenshot - Life of Delta (PC, PS4, PlayStation5, Switch, XboxOneX, XboxSeriesX) Screenshot - Life of Delta (PC, PS4, PlayStation5, Switch, XboxOneX, XboxSeriesX) Screenshot - Life of Delta (PC, PS4, PlayStation5, Switch, XboxOneX, XboxSeriesX) Screenshot - Life of Delta (PC, PS4, PlayStation5, Switch, XboxOneX, XboxSeriesX) Screenshot - Life of Delta (PC, PS4, PlayStation5, Switch, XboxOneX, XboxSeriesX) Screenshot - Life of Delta (PC, PS4, PlayStation5, Switch, XboxOneX, XboxSeriesX) Screenshot - Life of Delta (PC, PS4, PlayStation5, Switch, XboxOneX, XboxSeriesX) Screenshot - Life of Delta (PC, PS4, PlayStation5, Switch, XboxOneX, XboxSeriesX)

Auch wenn sich beim Hamburger Unternehmen Daedalic im Laufe der Jahre der Genre-Fokus verschoben hat, wurde vor der gestrigen Future Games Show trotzdem ein klassisches Point-&-Click-Adventure enthüllt. Im handgezeichneten Life of Delta vom Entwickler Airo Games begibt sich der Spieler auf eine Reise durch eine postapokalyptische Welt voller obskurer Figuren sowie typischer Inventar- und Umgebungsrätsel.Als Plattformen sind PC und "Konsolen" geplant, Termine wurden noch nicht verraten."Im Großen Krieg wurden alle Menschen ausgelöscht. Die einzigen Überlebenden sind langsam verfallende Serviceroboter und humanoide Echsen, die aus dem anhaltenden radioaktiven Niederschlag entstanden.In unserer Geschichte folgen wir Delta, einem kleinem Serviceroboter, der wie alle anderen Roboter in der unwirtlichen Umgebung ums Überleben kämpft. Eines Tages sieht er sich gezwungen, auf eine Reise in die gewaltige postapokalyptische Welt aufzubrechen, um seinen Freund zu finden. Weil er so klein ist, muss er sich auf sein kluges Köpfchen verlassen, um alle Gefahren und Herausforderungen zu überwinden.Schlüsselelemente:- 25 handgemalte Level im postapokalyptischen Japan und hunderte liebevoll gestaltete Charakteranimationen- Über 50 packende Minispiele – wie das Bauen eines Raumschiffmotors und das Mischen giftiger Tränke – warten darauf gelöst zu werden- Interagiere im Spiel mit verschiedenen Figuren, die je ihre eigene Geschichte zu erzählen haben- Vollständig animierte Videosequenzen, die die Geschichte noch interessanter gestalten- Ein wundervoller Original-Soundtrack"