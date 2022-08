Ghost of Tsushima (Kinofilm): Adaption soll ungewöhnlichen Weg beschreiten

Ghost of Tsushima: Sony unterstützt Stahelskis Vorhaben

Dem Zeitgeist entsprechend

Ein erfolgreiches Videospiel zieht heutzutage früher oder später eine Verfilmung nach sich –auch Ghost of Tsushima . Die Umsetzung soll dabei von einem gängigen Standard abweichen.Das jedenfalls verriet vor Kurzem Regisseur Chad Stahelski, der sich vor allem als treibende Kraft hinter dem John Wick-Filmfranchise mit Keanu Reeves einen Namen in Hollywood gemacht hat. Im Interview mit Collider erzählte er, dass Ghost of Tsushima natürlich viele Möglichkeiten für tolle Bilder und Action liefere. Aber wenn man es richtig angehen wolle, müsse vor allem eines für das Projekt gelten: Eine komplett japanische Besetzung, die ausschließlich japanisch spricht.Der Filmemacher betonte dabei seine Liebe für das Land der aufgehenden Sonne und enthüllte auch, dass Sony seine Vision, und damit auch den Fokus auf die japanische Sprache und japanische Stars, unterstütze.Einen großen Hollywood-Blockbuster komplett in fremder Sprache zu drehen, scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich, wenn nicht sogar riskant: Es wäre jedenfalls nicht allzu ungewöhnlich, die Stars zumindest Englisch sprechen zu lassen und schließlich gibt es ja auch im Spiel eine vollständig englisch synchronisierte Tonspur. Allerdings hat das westliche und insbesondere das US-Publikum in den letzten Jahren mit Filmen und Serien wie „Parasite“ oder „Squid Game“ aus Südkorea die Bereitschaft für das Lesen von Untertiteln signalisiert.Das waren aber auch vergleichsweise kleine Produktionen ohne Kosten jenseits der 100 Millionen US-Dollar. Stahelski versteht diese Problematik und räumte ein, dass sich diese Entscheidung womöglich auch auf das Budget auswirken könnte und er deshalb clever vorgehen müsse.Der gesellschaftliche Wandel der letzten Jahre hingegen begünstigt eine Adaption komplett auf Japanisch (und Mongolisch für die Widersacher natürlich). Schließlich soll es sich um eine möglichst authentische Produktion handeln und in der jüngeren Vergangenheit sind schon schnell kritische Stimmen zu Whitewashing, kultureller Aneignung und anderen Themen aufgekommen. Vor diesem Hintergrund wären Stahelski und Sony wiederum auf der sicheren Seite.Bis der Ghost of Tsushima-Kinofilm erscheint, wird es allerdings noch etwas dauern. Die Dreharbeiten haben noch nicht einmal begonnen und einen Starttermin gibt es auch nicht. Und wer weiß, wann es endlich losgeht – Stahelski arbeitet aktuell an John Wick 4, John Wick 5 ist bereits angekündigt. Zusätzlich plant der eine Auflage zu Highlander.