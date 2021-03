Death's Door: Hinter der Tür des Todes lauert ein Action-Rollenspiel für PC und Xbox mit Krähen als Seelensammler

Screenshot - Death's Door (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Death's Door (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Death's Door (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Death's Door (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Death's Door (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Death's Door (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Death's Door (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Death's Door (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Death's Door (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Death's Door (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Death's Door (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Death's Door (PC, One, XboxSeriesX)

Acid Nerve (Entwickler von Titan Souls ) und Publisher Devolver Digital haben Death's Door für PC, Xbox One und Xbox Series X/S angekündigt. Das Fantasy-Action-Adventure, in dem Krähen für das Sammeln der Seelen der Toten zuständig sind, wird im Sommer 2021 erscheinen.Story: "Die Seelen der Toten zu ernten und die Uhr zu stempeln mag auf Dauer etwas eintönig sein, doch es ist eine ehrbare Arbeit für eine Krähe. Der Job wird mit einem Mal lebhaft, als die dir zugewiesene Seele gestohlen wird und du einem verzweifelten Dieb in ein vom Tod unberührtes Reich folgen musst - wo Wesen weit über ihre normale Spanne hinaus leben und vor Gier und Macht bersten."Hinter den Türen des Todes bekämpft man Bestien und Halbgötter mit Nahkampfwaffen, Pfeilen und Magie aus isometrischer Perspektive. Im Laufe des Spiels soll man auf "kolossale Tyrannen mit eigenen Geschichten und Motivationen" treffen und dabei eine düstere und "doch humorvolle" Geschichte erleben. Außerdem wird man die Werte seines Charakters anpassen und seine Fähigkeiten verbessern können.