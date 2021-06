Loot River: Überblick-Video: Roguelike-Dungeon-Crawler auf verschiebbaren Plattformen

In Loot River treffen Dungeon-Crawler-Gefechte (Action-Roguelike) auf Verschieberätsel mit Bodenplatten - bzw. auf verschiebbare Inseln im Wasser. Mit der Kraft eines Relikts kann man den Boden unter den Füßen der Spielfigur bewegen und Ruinen verschieben, um Rätsel zu lösen oder direkt die Kampfsituation zu beeinflussen. Auch Roguelike-Elemente werden geboten, da man pro Durchlauf "unheiliges Wissen" für permanente Upgrades sammelt, die den Charakter beim nächsten Versuch stärker machen. Wie das Spielprinzip in der Praxis funktioniert, demonstriert Lead Developer Miro Straka im folgenden Video aus der Day of the Devs Showcase."Ich bin gleichermaßen Fan von Puzzle- und Actionspielen, daher wollte ich etwas Einzigartiges schaffen, bei dem die Action ein Puzzle ist", so Miro Straka. "Loot River nimmt die räumliche Sortierung von Tetris und kombiniert sie mit handfesten Hack-and-Slash-Kämpfen auf eine Art und Weise, die ich so noch nie gesehen habe. Wir hoffen, dass dieser erste Blick auf Loot River den Leuten Appetit auf das Spiel macht, bevor es im kommenden Jahr auf Xbox und PC veröffentlicht wird."Das Spiel von straka.studio und Superhot Presents (Indie-Publisher) wurde von öffentlichen Mitteln durch den slowakischen Kunstrat gefördert.Letztes aktuelles Video: Developer Walkthrough | Day of the Devs 2021