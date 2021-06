Astria Ascending: Japan-Rollenspiel wird Ende September für PC & Konsolen veröffentlicht

Bei der Direct-Ausgabe von Nintendo zur E3 2021 ist der Releasetermin von Astria Ascending genannt worden. Das Japan-Rollenspiel von Entwickler Artisan Studio und Publisher Dear Villagers (Plug In Digital) wird am 30. September 2021 für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Es wird ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten sein.Das Spiel soll dem Charme und dem Anspruch eines klassischen JRPGs gerecht werden und eine erwachsene Geschichte über Schicksal, Aufopferung und Neuanfänge erzählen. Der Soundtrack stammt von Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy 12, Vagrant Story), die Geschichte von Kazushige Nojima (Final Fantasy 10, Final Fantasy 7 Remake) und die Grafik von CyDesignation (Akihiko Yoshida und Hideo Minaba)."In einer vom Chaos bedrohten Welt übernehmen Spieler die Kontrolle über die Halbgötter - eine bunt zusammengewürfelte Truppe von acht Helden, denen das Schicksal der Welt anvertraut ist. Jeder Charakter hat seine eigene Geschichte, die über fünf Städte, fünfundzwanzig Dungeons und dreißig Stunden Gameplay - für 100% Fertigstellung fünfzig Stunden - erforscht wird. Neben den fein abgestimmten, rundenbasierten Kämpfen können die Spieler eine Reihe von Nebenquests und Minispielen ausprobieren, darunter ein originales, fantastisches Token-Spiel", schreiben die Entwickler."Neben den acht Helden, vom stoischen Anführer Ulan, bis zum älteren, aber gerissenen Dieb Arpaio, zeigt der Trailer auch die rundenbasierte Kampftechniken des Spiels. Diese umfassen zum Beispiel den Gebrauch von Fokuspunkten, um Fähigkeiten zu stärken und die Möglichkeit Schwächen der Gegner anzugreifen. Der Fated-Eight-Trailer gibt auch einen Blick auf das einzigartige Job-System im Spiel, in dem jeder Held seine individuellen Stärken hervorheben kann.""Die Halbgötter sind der Kern von Astria Ascending", sagt Julien Bourgeois, Game Director von Artisan Studio. "Jeder von ihnen hat seine eigene Vergangenheit und Motivation hier zu sein und die Welt retten zu wollen. Da ist ein Thema, das wir in der Geschichte ausführlich behandeln."Letztes aktuelles Video: The Fated Eight Release Date Trailer