Moonglow Bay: Entspannendes Angel-Rollenspiel für PC und Xbox angekündigt

Bunnyhug (Entwickler) und Coatsink (Publisher) haben Moonglow Bay bei der gestrigen Xbox-Indie-Showcase angekündigt. In dem Abenteuer spielt man einen Hobbyangler und arbeitet daran, seine Angelkünste zu perfektionieren, die Gemeinde eines entlegenen Städtchens wieder zu vereinen und Beziehungen zu schließen. Es soll im Laufe des Jahres für PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S und im Xbox Game Pass erscheinen.Moonglow Bay spielt an der kanadischen Ostküste der 1980er-Jahre und verspricht eine "emotionale Geschichte", die mit einem entspannenden Angel-Rollenspiel verknüpft sein soll. Die Entwickler werben mit dem Prädikat "realistisch" bei den Angel-Aspekten. Man steuert einen Hobbyangler, der bemüht ist, den letzten Willen seines Partners zu erfüllen und eine Firma vor dem Bankrott zu bewahren. Man muss also Fische fangen, den Fang zubereiten und ihn anschließend verkaufen, um den Laden, die Ausrüstung und das Boot zu verbessern. Moonglow Bay kann alleine oder im lokalen Koop-Modus (mit Drop-In-Drop-Out) gespielt werden.In der Produktbeschreibung heißt es weiter: "Das Spiel kombiniert verspielte Voxel-Grafik mit einem prächtigen Soundtrack und deine Reise ist in mehrere Handlungsbögen aufgeteilt, die dich in ein lebhaftes Städtchen führen, wo du die Chance hast, auf die Mystischen Monster von Moonglow zu treffen. Mit Tagebuch und Angelrute in der Hand erkundest du den Ozean - von eisigen Gletschern bis zu siedenden Geysiren - und lernst, Netze auszuwerfen, Fallen zu stellen und durch die Eisdecke zu angeln, um über 100 Arten Wasserlebewesen entdeckst und die Geheimnisse von Moonglow Bay zu lüften."Letztes aktuelles Video: Trailer