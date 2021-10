Moonglow Bay: Angel-Rollenspiel im Überblick-Trailer

Die Entwickler von Moonglow Bay geben im folgenden Trailer einen Überblick über das (entspannende) Angel-Rollenspiel. Es erscheint am 26. Oktober 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam. Die Epic-Games-Store-Version sticht etwas später (am 11. November) in See. Es kostet auf allen Plattformen 24,99 Euro. Das Spiel wird ebenfalls im Xbox Game Pass für PC und Konsolen enthalten sein.In dem Abenteuer von Bunnyhug (Entwickler) und Coatsink (Publisher) spielt man einen Hobbyangler und arbeitet daran, seine Angelkünste zu perfektionieren, die Gemeinde eines entlegenen Städtchens wieder zu vereinen und Beziehungen zu schließen. Moonglow Bay spielt an der kanadischen Ostküste der 1980er-Jahre und verspricht eine "emotionale Geschichte", die mit einem entspannenden Angel-Rollenspiel verknüpft sein soll. Die Entwickler werben mit dem Prädikat "realistisch" bei den Angel-Aspekten. Man steuert einen Hobbyangler, der bemüht ist, den letzten Willen seines Partners zu erfüllen und eine Firma vor dem Bankrott zu bewahren. Man muss also Fische fangen, den Fang zubereiten und ihn anschließend verkaufen, um den Laden, die Ausrüstung und das Boot zu verbessern. Moonglow Bay kann alleine oder im lokalen Koop-Modus (mit Drop-In-Drop-Out) gespielt werden.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer