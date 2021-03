pureya: Startschuss für die rasante Minispiel-Action auf PC, iOS und Android

+30 Minispiele

Wechsel alle 10 Sekunden zu einem anderen Minispiel

Sammle Murmeln und verwende sie im Packinko, um neue Minispiele, Musik und Skins freizuschalten

Schnell und einfach: funktioniert mit nur 2 Tasten

Dynamische Schwierigkeit für alle Fertigkeitsstufen

Dynamische Originalmusik mit zusammenhängenden 10-Sekunden-Tracks

Screenshot - pureya (PC) Screenshot - pureya (PC) Screenshot - pureya (PC) Screenshot - pureya (PC) Screenshot - pureya (PC) Screenshot - pureya (PC) Screenshot - pureya (PC) Screenshot - pureya (PC) Screenshot - pureya (PC) Screenshot - pureya (PC) Screenshot - pureya (PC) Screenshot - pureya (PC)

Am 26. März 2021 hat Alvaro Mahillo Sanchez-Mateos alias Majorariatto seinen an WarioWare erinnernden Minispiele-Marathon pureya für PC, iOS und Android veröffentlicht. Der Download via Steam kostet 5,99 Euro, während im App Store 4,49 und auf Google Play 3,99 Euro fällig werden. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "äußerst positiv" (aktuell sind 99 Prozent von 887 Reviews positiv). Der aktuelle Wertungsschnit auf Google Play liegt bei 4,9 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Einfache Arcade-Spiele sind großartig, aber sie können schnell langweilig werden. Was, wenn sie sich alle 10 Sekunden ändern würden? Pureya ist eine Sammlung von Arcade-Minispielen mit nur 2 Tasten. Alle 10 Sekunden geht das Spiel von einem beliebigen Minispiel zum nächsten über. Weiche den Hindernissen aus und sammle so viele Murmeln wie möglich. Verwende sie dann im Pachinko-Spielautomaten, um neue Minispiele, Musik und Skins freizuschalten. Genieße eine abwechslungsreiche Sammlung von mehr als 30 Minispielen mit jeweils 10 Sekunden oder fordere sie einzeln heraus, um eine hohe Punktzahl zu erzielen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer