Sub Rosa: Experimenteller Online-Shooter eröffnet das Early-Access-Feuer

Am 25. März 2021 haben Cryptic Sea und Devolver Digital den Multiplayer-Shooter Sub Rosa im Early Access für PC veröffentlicht. Einen angepeilten Termin für die Fertigstellung gibt es nicht. Der Download via Steam kostet 19,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 83 Prozent von 1.837 Reviews positiv).Der Hersteller schreibt: "Sub Rosa wurde ursprünglich im März 2017 als versteckte App auf Steam veröffentlicht, die nur durch einen direkten Link auffindbar war, um die Spielendenschaft während der frühen Entwicklungsphase überschaubar zu halten. Das Entwicklungsstudio CrypticSea hat das Spiel während der vergangenen vier Jahre verbessert und erweitert und die Community wuchs allein durch persönliche Empfehlungen und einige Auftritte auf Youtube und Twitch bereits auf über 50.000 Spielerinnen und Spieler an.Nehmt an spannenden Verhandlungen teil, in denen nicht alle mit offenen Karten spielen, was gelegentlich zu Hochgeschwindigkeits-Verfolgungsjagden führt. All das um etwas Geld zu verdienen und damit neue Ausrüstung, Autos und Anzüge für die eigenen Angestellten zu kaufen. Die Angestellten können zwischen einem persistenten Welt-Modus, einer Arbeitswoche im Runden-Modus und dem Eliminator-Modus - voller Täuschung und Verrat - hin und her wechseln."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer