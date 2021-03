Arctic Awakening: Frostiges Erzählabenteuer für PC und Konsolen angekündigt

Erzählabenteuer in der Ich-Person, bei dem du dich zuerst den Elementen stellen musst, um die Geheimnisse um dich herum zu lüften.

Atemberaubende arktische Ausblicke zum Erkunden und Geheimnisse zum Aufdecken.

Story-zentrierte Entscheidungen, die sich auf die Beziehungen auswirken, die du aufbaust.

Neue Folgen mit mehr Abenteuern, Geheimnissen und Charakteren.

Screenshot - Arctic Awakening (PC) Screenshot - Arctic Awakening (PC) Screenshot - Arctic Awakening (PC) Screenshot - Arctic Awakening (PC) Screenshot - Arctic Awakening (PC) Screenshot - Arctic Awakening (PC)

Die Goldfire Studios haben das episodische Mystery-Adventure Arctic Awakening angekündigt, das 2022 für PC und nicht näher spezifizierte Konsolen erscheinen soll. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Es sollte ein Routineflug sein. Eine Abwurflieferung über einer Stadt in Alaska, Autopilot eingeschaltet, überwacht. Du und Donovan planten bereits das Abendbier nach Abschluß der Mission, als es passierte.Die Hälfte des Flugzeugs verschwand blitzschnell. Donovan war verschwunden, verschluckt vom heulenden Sturm. Als du nach dem Absturz erwachst, bist du allein in der gefrorenen Wildnis. Dein einziger Begleiter sind ein vom Gericht vorgeschriebener Therapiebot und Temperaturen, die einen Mann in Stücke zerreißen können. Die Hoffnung auf Überleben liegt darin, deinen Freund zu finden und vielleicht eine Möglichkeit zu finden nach Hause zu gelangen.Du bist Kai, ein Pilot ohne Flugzeug, der in der Wildnis des hohen Nordens verloren gegangen ist. Du musst deinen Verstand nutzen, um den Elementen zu trotzen, deinen Co-Piloten zu finden und aus Dodge zu verschwinden. Unterwegs entdeckst du vielleicht, dass es dein Flugzeug in zwei Teile gerissen hat ... und was nach Einbruch der Dunkelheit diese Geräusche verursacht."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer