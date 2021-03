Under the Island: Nostalgisches Fantasyabenteuer für PC angekündigt

Erforsche eine riesige interaktive Welt voller Überraschungen

Jeder Spieldurchlauf ist unterschiedlich, abhängig von deinem Spielstil

Finde einzigartige Artefakte und Gegenstände, die dich mit der Spielwelt interagieren lassen

Spiele die 4 Hauptdungeons in beliebiger Reihenfolge

Über 30 Mini Dungeons und Höhlen

Screenshot - Under the Island (PC) Screenshot - Under the Island (PC) Screenshot - Under the Island (PC) Screenshot - Under the Island (PC) Screenshot - Under the Island (PC) Screenshot - Under the Island (PC) Screenshot - Under the Island (PC) Screenshot - Under the Island (PC) Screenshot - Under the Island (PC) Screenshot - Under the Island (PC) Screenshot - Under the Island (PC) Screenshot - Under the Island (PC)

Die Hamburger Entwickler Slime King Games haben das von den 1990er Jahren inspirierte 2D-Action-Rollenspiel Under the Island für PC angekündigt. Ein angepeilter Veröffentlichungszeitraum wurde nicht genannt, auf Steam kann man den Titel aber bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Kannst du dich noch daran erinnern, wie du als Kind jeden Samstagmorgen extra früh aufgestanden bist, nur um Videospiele zu spielen? Liebst du das Gefühl, in unbekannte Welten abzutauchen, in denen hinter jedem Busch ein neues Abenteuer auf dich wartet? Dann bist du bei UNDER THE ISLAND genau richtig!UNDER THE ISLAND ist ein 2D-Action-Rollenspiel über die Rettung einer kleinen Insel. Du spielst Nia, die die tiefsten Geheimnisse der Insel erforschen muss, um ihr Sinken zu verhindern. Auf der Suche nach den nötigen Artefakten kämpft Nia gegen Monster, löst Rätsel und erforscht das komplexe Ökosystem der Insel. Helfe den Bewohnern und lerne mehr über die ominöse Zivilisation der Ancients, die lange vor den Menschen die Insel besiedelten!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer