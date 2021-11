Thymesia: Düsteres Action-Rollenspiel verschoben auf 2022, kommt auch für PlayStation 5 und Xbox Series

Krankheiten als Waffen einsetzen: Als Corvus können die Spieler den Feinden Krankheiten entziehen und sie als tödliche Waffen einsetzen.





Packende Kämpfe: Die Spieler müssen ihr gesamtes Arsenal einsetzen, um dem Tod zu entgehen; das Ausweichen von Angriffen und das Parieren zum richtigen Zeitpunkt sind entscheidend für das Überleben.





Eine dunkle und tödliche Welt: Die düstere Kulisse verleiht Thymesia einen ganz eigenen Charakter.





Unbarmherzige Feinde: Die von der Seuche verdorbenen und zu Monstern mutierten Feinde sind unglaublich feindselig und fordern den Spieler auf Schritt und Tritt heraus.





Wiederspielbarkeit: Die Möglichkeit, Corvus individuell zu gestalten und verschiedene Builds auszuprobieren, sowie die verschiedenen zur Verfügung stehenden Enden sorgen dafür, dass kein Durchgang dem anderen gleicht.

Wie Publisher Team 17 und Entwickler OverBorder Studio melden, wird das düstere Action-Rollenspiel Thymesia erst 2022 erscheinen. Damit trägt sich der Titel in eine illustre Liste an Spielen ein, die es entgegen ursprüngliche Ankündigungen nicht mehr in diesem Jahr in den Handel schaffen, darunter Dying Light 2 Shadow Warrior 3 oder Rainbow Six: Extraction Gleichzeitig kündigte man Konsolenversionen für PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S an, die zeitgleich mit der PC-Variante erscheinen sollen. In Thymesia spielt man den mysteriösen Corvus, halb Mensch, halb Rabe, der versucht, seine verlorenen Erinnerungen zusammenzusetzen, um sich selbst und das Königreich, das er einst sein Zuhause nannte, zu retten. Der Kampf konzentriert sich auf Corvus' Fähigkeit, die Pestwaffen seiner Feinde zu stehlen und sie für sich selbst zu nutzen. Team 17 und OverBorder beschreiben die Haupt-Features von Thymesia folgendermaßen:Thymesia erscheint 2022 für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S.Letztes aktuelles Video: Now coming in 2022