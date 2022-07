Thymesia: Entwickler verkünden erneute Verschiebung

Von 2021 auf 2022

Das kommende Soulslike Thymesia ( ab 29,99€ bei vorbestellen ) sieht vielversprechend aus und wird von einigen Spielern heiß erwartet. Leider gibt es kurz vor dem Release des düsteren Action-Adventure-RPGs eine weitere Verschiebung.Im Kampf gegen den Elden Blues hoffen nicht wenige Spieler, die Lücke in ihrem Herzen mit einem ähnlichen Spiel dieser Machart, schließen zu können. Da käme das neue Soulslike Thymesia gerade recht, im letzten Trailer sah das Spiel wie eine Mischung aus Dark Souls und Bloodborne aus.Thymesia hat bereits eine recht herbe Verschiebung erfahren, so wurde der Titel bereits von einem einstmals angepeilten Release-Termin im Herbst 2021 auf Mai 2022 verschoben. Der letzte Trailer verkündete dann vollmundig einen genauen Erscheinungstermin, ab dem 9. August sollte losgeschnetzelt werden.Daraus wird nun wieder nichts, allerdings scheinen die Probleme in diesem Fall eher auf der logistischen Seite zu liegen. Denn interessierte Spieler müssen nur neun Tage länger durchhalten, bis sie endlich Hand an Thymesia legen können. Der neue Erscheinungstermin ist nun also der 18. August.Mit etwas Glück haben wir direkt zum Release auch einen aussagekräftigen Test für euch, damit ihr eure sauer verdiente Kohle nicht zum Fenster rauswerfen müsst. Thymesia erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X.