EA Sports PGA Tour: PGA Championship und Club Professionals sind dabei

Mit dem Start der PGA Championship 2021 in dieser Woche am "Ocean Course" (Golfresort Kiawah Island) haben Electronic Arts und die PGA of America angekündigt, dass EA Sports PGA Tour alle vier großen Championships (exklusiv) beinhalten wird: Masters, PGA Championship, U.S. Open Championship und The Open Championship. Das Golf-Spiel soll im Frühjahr 2022 erscheinen."EA Sports geht eine Partnerschaft mit PGA of America ein, um Spieler in den Genuss einer virtuellen PGA Championship kommen zu lassen. Sie werden dazu in der Lage sein, die historische Wanamaker Trophy über ihre Köpfe zu heben, die Siegesfeier zu genießen, als oder gegen PGA-Champions der Vergangenheit zu spielen und auf dem im Spiel übertragenen Platz der PGA Championship 2021 auf Kiawah Island antreten zu können. Der Platz, der 2022 beim Southern Hills Country Club Verwendung finden wird", heißt es in der Pressemitteilung.Das Spiel wird außerdem Tutorials und Coaching-Herausforderungen enthalten, die in Zusammenarbeit mit der "PGA-Abteilung für Bildung und Spielerentwicklung" erstellt wurden. EA Sports PGA Tour wird von EA Tiburon in Orlando und Madrid entwickelt. Weitere Details sowie das genaue Veröffentlichungsdatum werden in den kommenden Monaten angekündigt."PGA of America hat es sich zum Ziel gesetzt, das Interesse und die Teilnahme am Golfsport zu erhöhen, und wir freuen uns unglaublich darüber, dass wir mit EA Sports als Partner arbeiten können, um das Ziel zu verfolgen, die nächste Generation zu erreichen", sagte Jim Richerson, Präsident der PGA. "Das Team von EA Sports setzt zusammen mit der PGA alles daran, die PGA Championship im Spiel so authentisch wie möglich nachzubilden und wir sind sehr aufgeregt darüber, dass dieses Spiel ein Rampenlicht auf Profis der PGA werfen wird, die als einige der wichtigsten Botschafter des Sports überhaupt gelten."