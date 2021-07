EA Sports PGA Tour: Feier der 150. Ausgabe der Open Championship

„Wir freuen uns wirklich unglaublich darüber, dass wir mit EA zusammenarbeiten

EA Sports PGA Tour wird im Frühjahr 2022 für PS5 und Xbox Series X erscheinen und wird auch die Rückkehr von beliebten Elementen wie der Drei-Klick-Schwungmethode beinhalten. Weitere Informationen zu analogen und völlig neuen Schwungmechaniken will man in den kommenden Monaten noch etwas genauer vorstellen. Open in EA SPORTS PGA TOUR näherbringen zu können", sagt Martin Slumbers, Chief Executive von The R&A. "EA Sports spielt eine entscheidende Rolle dabei, den Golfsport durch sehr realistisches und packendes Gameplay einem größeren Publikum nahezubringen."

Electronic Arts und The R&A geben in einer Pressemitteilung bekannt, dass zur Feier der 150. Ausgabe der Open Championship das bekannte Turnier möglichst detailgetreu im Spiel nachgebaut werden soll. Die Meisterschaft wird stehts auf dem "Old Course" ausgetragen, einem der ältesten Golfkurse der Welt. Ein Ziel für EA Sports besteht nach eigenen Angaben auch darin, mit der Umsetzung im Spiel die lange Geschichte dieses Platzes ehren.