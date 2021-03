Arcade Paradise: Vom Waschsalon zur Spielhalle - Aufbau-Simulation in den 90ern angekündigt

Screenshot - Arcade Paradise (PC) Screenshot - Arcade Paradise (PC) Screenshot - Arcade Paradise (PC) Screenshot - Arcade Paradise (PC) Screenshot - Arcade Paradise (PC) Screenshot - Arcade Paradise (PC) Screenshot - Arcade Paradise (PC) Screenshot - Arcade Paradise (PC) Screenshot - Arcade Paradise (PC) Screenshot - Arcade Paradise (PC)

Mit Arcade Paradise haben Wired Productions und Nosebleed Interactive eine nostalgische Spielhallen-Simulation angekündigt, die 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man den in die 1990er Jahre entführenden Retrotrip bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Willkommen bei Arcade Paradise, einem Arcade-Abenteuer im Retrostil der 90er. Ashley entscheidet sich dafür, das Waschsalon der Familie umzuwandeln und der verschlafenen Stadt Grindstone etwas Aufregendes zu bescheren! Sei deinem Vater einen Schritt voraus, verwalte und investiere Gewinne und baue dein eigenes Arcade Paradise!Übernimm einen Waschsalon voller öder Aufgaben, wie Kleidung waschen und den Müll rausbringen, und verwandle ihn in eine florierende Spielhalle mit den coolsten Spielen der Stadt, die massig Geld scheffeln! Mehr als 35 Arcade-Spiele, allesamt mit eigenen Gameplay-Elementen, Geschichten, Missionen und Bestenlisten! Inspiriert von 3 Jahrzehnten an Videospielen, von frühen Vektorspielen bis zur 32-Bit-Ära.Wirf eine zweite Münze ein und spiele mit Freunden eine Reihe von Spielen kooperativ & gegeneinander mit bis zu 4 lokalen Spielern. Beweise dich in jedem Spiel, gib deine Initialen ein, mache dein Lieblings-Arcade-Spiel noch beliebter und erklimme die Online-Bestenliste! Der Soundtrack verkörpert das Herz einer vergangenen Ära mit Hits, die von den frühen 90ern inspiriert sind. Erlebe ihn in einzelnen Spielen oder wähle deine Lieblingslieder mit der Jukebox.Willkommen in den 90ern. Könntest du dieses Spiel riechen, hätte es den Duft von Erinnerungen. Alles, vom Erscheinungsbild der Spielhallen bis zum brandneuen PC mit irrer Wählverbindung, wurde mit großer Liebe nachgebildet. Doug Cockle (bekannt für seine Arbeit als Synchronsprecher in 'Victor Vran' in der Serie 'The Witcher') spielt die Rolle von Ashleys nörgelndem Vater. Da er in der Riviera zu beschäftigt ist, um sich selbst um King Wash zu kümmern, wird dich Gerald oft anrufen, dir guten Rat geben und dich immer wieder daran erinnern, die Toilette zu reparieren."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer