The Last Worker: Narratives Abenteuer in einer zunehmend automatisierten Welt angekündigt

Eine Zusammenarbeit zwischen dem Autor/Regisseur Jörg Tittel ("The White King", "Ricky Rouse Has a Gun") und den VR-Pionieren Wolf & Wood ("A Chair in a Room: Greenwater", "The Exorcist: Legion", "Hotel R'n'R")

Handgemachte 3D-Grafik basierend auf Konzepten der Comiclegende Mick McMahon ("Judge Dredd", "2000 AD")

Stunden an narrativem und immersivem Gameplay in einer Umgebung von der Größe der versunkenen Stadt Manhattan

Eine einzigartige Mischung von Gameplay-Mechaniken, die nahtlos mit einem unvergleichlichen narrativen Spiel verwoben sind

Tiefgründige Charaktere mit Starbesetzung in einer Geschichte voller herzlichem Drama, beißender Satire und intensiver Action

Screenshot - The Last Worker (PC) Screenshot - The Last Worker (PC) Screenshot - The Last Worker (PC) Screenshot - The Last Worker (PC) Screenshot - The Last Worker (PC)

Mit The Last Worker haben Oiffy, Wolf & Wood und Wired Productions ein narratives First-Person-Adventure angekündigt, das 2022 für PC, Oculus VR, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "The Last Worker ist ein narratives Abenteuer in der First-Person-Perspektive, das sich mit unseren Anstrengungen in einer zunehmend automatisierten Welt beschäftigt. Indem es einen handgemachten Grafikstil mit einzigartig immersiven Gameplay-Mechaniken in einem epischem Setting kombiniert, liefert The Last Worker eine emotionale, nachdenkliche und lustige Geschichte, die voll gepackt ist mit tiefgründigen Charakteren, hinter denen eine Starbesetzung steht."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer