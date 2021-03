Tiny Troopers: Global Ops: Die Minisoldaten kehren zurück

Screenshot - Tiny Troopers: Global Ops (PC) Screenshot - Tiny Troopers: Global Ops (PC) Screenshot - Tiny Troopers: Global Ops (PC) Screenshot - Tiny Troopers: Global Ops (PC) Screenshot - Tiny Troopers: Global Ops (PC)

Mit Tiny Troopers: Global Ops haben Wired Productions, Kukouri Mobile Entertainment und Epiphany Games einen neuen Ableger der Arcade-Shooter-Reihe angekündigt, der 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man den Twinstick-Shooter bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Aufgepasst! Tiny Troopers Global Ops ist ein rasanter Arcade-Twin-Stick-Shooter, bei dem du eine Elitetruppe von Tiny Troopers auf actionreiche Missionen führst, um Horden von skrupellosen Feinden aus allen Ecken der Welt auszuschalten!Die Troopers sind einsatzbereit! Stelle in neuen Missionen deine Erfahrung im Kampf, deine Konzentrationsfähigkeit und dein Durchsetzungsvermögen unter Beweis! Zieh dich warm an und führe deinen Trupp in epischen Kampagnen mit explosiven Kämpfen gegen Legionen von schwer bewaffneten Gegnern an. Du bist der Beste der Besten, und es ist an der Zeit, das in den bisher umfangreichsten Missionen der Tiny Troopers zu beweisen!Mach dich darauf gefasst, mit explosiven neuen Spielmodi direkt ins Schlachtgetümmel geworfen zu werden, und vergiss nicht: Wir lassen nie einen Soldaten zurück! Bist du bereit, vernichtenden Gewehrschüssen auszuweichen, verheerenden Explosionen zu entgehen und Fallen zu umgehen? Dann folge dem Ruf der Pflicht und führe deine Tiny Troopers in den brandneuen Mehrspielerkämpfen und im lokalen 4-Spieler-Koop zum Sieg."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer