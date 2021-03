Lumote: Puzzle-Plattformer mit biolumineszentem Wabbelwesen angekündigt

Screenshot - Lumote (PC) Screenshot - Lumote (PC) Screenshot - Lumote (PC) Screenshot - Lumote (PC) Screenshot - Lumote (PC) Screenshot - Lumote (PC) Screenshot - Lumote (PC) Screenshot - Lumote (PC) Screenshot - Lumote (PC) Screenshot - Lumote (PC)

Mit Lumote haben Wired Productions und Luminawesome Games einen 3D-Puzzle-Plattformer mit einem biolumineszenten Wabbelwesen angekündigt, der 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man das Knobel-Jump'n'Run bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Triff das wabbeligste biolumineszente Wesen Lumote und hilf ihm bei seiner Quest, in diesem schönen 3D-Puzzle-Jump-'n'-Run das Mastermote zu vertreiben. In einer Geschichte zweier Kräfte im Kampf um die Vorherrschaft muss Lumote hüpfend seinen Weg durch eine Welt voller Rätsel finden und dabei die Kontrolle über andere übernehmen. Kontrolliere die Einwohner dieser Welt, die Motes, und nutze zum Vorankommen ihre Fähigkeiten. Ihr Verhalten wird dir deine Suche nach dem Mastermote entweder vereinfachen oder erschweren.Quietsche, hüpfe und tüftle dir deinen Weg durch die Welt. Lumote mag zwar kein Gesicht haben, eine Persönlichkeit aber schon. Wahnsinnig neugierig, höchst wissbegierig und liebenswert! Die Welt von Lumote ist mit sechs Türmen und 50 Rätseln gigantisch und nahtlos. Jeder Turm steht für ein Mote, über das du die Kontrolle übernommen hast, und schaltet eine neue Reihe an Rätseln zum Erkunden frei.Der Spieler wird durch ein cleveres und logisches Level-Design sanft in dieses 3D-Puzzle-Abenteuer eingeführt. Dabei erhöht jedes Mote, dem du begegnest, aber auch die Komplexität. Atemberaubend tiefe und tranceartige Melodien begleiten dich auf einer majestätischen Reise durch elektronische Klanglandschaften. Dank der originalen rEngine sind die Rätsel von Lumote alle miteinander verbunden, sodass du unterwegs nahtlos von einem Rätsel zum nächsten wechseln kannst."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer