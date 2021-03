Tin Hearts: Zinnsoldaten gehen im Winter auf eine rätselhafte Reise

Screenshot - Tin Hearts (PC) Screenshot - Tin Hearts (PC) Screenshot - Tin Hearts (PC) Screenshot - Tin Hearts (PC) Screenshot - Tin Hearts (PC) Screenshot - Tin Hearts (PC)

Mit Tin Hearts haben Wired Productions und Rogue Sun ein narrative Puzzle-Adventure angekündigt, das im Winter 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation VR, Oculus VR, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam , wo auch VR-Unterstützung für HTC Vive, Valve Index und Windows Mixed Reality gelistet wird, kann man den Titel ehemaliger-Entwickler bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Hinter jeder brillanten Erfindung steckt eine unglaubliche Geschichte. Von den Machern der von Kritikern gefeierten Fable-Reihe kommt Tin Hearts - ein immersives Rätselspiel mit einer packenden Geschichte über Liebe und Kompromisse.Erlebe eine epische Geschichte, die Generationen und Dimensionen überschreitet. Führe eine boshafte Zinnsoldaten-Truppe durch eine Welt voller Schönheit, Magie und Geheimnisse, indem du verschiedene ausgeklügelte Vorrichtungen verwendest, mit denen du springen, schießen und gleiten kannst, um ans Ziel zu kommen. Marschiere durch mehr als 40 Level, in denen du die Zeit krümmst, Rätsel löst, um Soldaten zu besiegen, und neue Wege ebnest, damit deine Spielzeuge dir folgen können. Löse immer schwieriger werdende Rätsel, um die emotionale Geschichte von Albert Butterworth, einem genialen Erfinder des Viktorianischen Zeitalters, zu enthüllen.In diesem liebevoll gestalteten Rätselspiel mit einer emotionalen Geschichte führst du Zinnsoldaten-Truppen durch eine magische Welt voller Spielzeuge und führst sie in Sicherheit. Führst du die Soldaten, oder führen sie dich? Komm in eine Welt voller Magie und Schönheit und fühle dich wie ein Kind im Spielzeugladen. Tauche in die warme, friedliche Welt von Tin Hearts ein, löse ganz in Ruhe die Rätsel und genieße den einprägsamen Soundtrack dieses Spiels.Schalte Kräfte frei, um Objekte in der Welt zu kontrollieren, von Spielzeugsteinen bis hin zu Trommeln. Du fängst klein an und wirst schließlich zum Meister dieser mysteriösen Welt. Du hast verschiedene interessante Möglichkeiten, Objekte zu verbinden, um Wege zum Ausgang zu bauen, damit deine furchtlosen Zinnsoldaten dir folgen können! Was ist das für ein Ort, und wer sind diese Leute, auf die man manchmal einen Blick erhascht? Begib dich auf ein Abenteuer, das auf geniale Weise mit dieser Rätselspiel-Welt verstrickt ist. Es gibt überall Hinweise. Suche sie auf deiner Reise, dann wirst du mit einer epischen Geschichte belohnt, die dich auch nach dem Spielen nicht loslässt."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer