Das Spiel des Lebens 2: Start der Brettspieladaption auf Switch

Individualisierbare Spielfiguren

Eine Auswahl an Fahrzeugen

Eine Ökostadt als Spielbrett

Zweite Chancen, einschließlich der Option, den Beruf zu wechseln, wieder die Schulbank zu drücken und später zu heiraten

Neue Karrieren, einschließlich Video-Blogger, Videospiel-Entwickler, Sportler und Hundefriseur

Mehr Beziehungsoptionen

Adoption von Haustieren

Neue Möglichkeiten zu gewinnen, wie Punkte für Wissen, Zufriedenheit und Reichtum

Die Möglichkeit, über den Ruhestand hinweg weiterzuspielen

Offener Online-Mehrspielermodus - Die Entfernung wird zur Nebensache, wenn du dich online mit bis zu 4 Spielern aus der ganzen Welt verbinden kannst.

Privater Online-Mehrspielermodus - Lade bis zu 4 Freunde und/oder Familienmitglieder zu einer privaten Mehrspielerpartie ein.

Lokaler Mehrspielermodus - Spiele zu Hause mit bis zu 4 Freunden und /oder Familienmitgliedern. Dabei hast du die Wahl zwischen TV-Modus, Tisch-Modus und Handheld-Modus.

Einzelspielermodus - Wer gegen unsere fordernde KI spielt, der spielt niemals allein!

Plattformübergreifender Mehrspielermodus - Spiele auf deiner Nintendo Switch und tritt gegen Freunde an, die auf ihren Mobilgeräten oder ihrem PC spielen!

3 Welten - Spiele das Spiel auf 3 verschiedenen Spielbrettern, darunter die klassische Ökostadt, das Märchenkönigreich und die Spukhügel.

8 zusätzliche Welten - Mit dem optionalen Season Pass haben Sie Zugang zu den wunderschönen Frozen Lands und Age of Giants (ab April 2021)! Außerdem enthalten: 6 zusätzliche Themen, sobald sie veröffentlicht werden.

Screenshot - Das Spiel des Lebens 2 (Switch) Screenshot - Das Spiel des Lebens 2 (Switch) Screenshot - Das Spiel des Lebens 2 (Switch) Screenshot - Das Spiel des Lebens 2 (Switch) Screenshot - Das Spiel des Lebens 2 (Switch) Screenshot - Das Spiel des Lebens 2 (Switch)

Am 29. März 2021 hat Marmalade Game Studio die bereits für PC, iOS und Android erschienene Brettspieladaption Das Spiel des Lebens 2 alias The Game of Life 2 auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 29,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "DAS SPIEL DES LEBENS 2 für Nintendo Switch ist da! Dieses digitale Brettspiel ist die offizielle moderne Fortsetzung des ursprünglichen Brettspiel-Klassikers DAS SPIEL DES LEBENS. Es bietet dir auf einem immersiven 3D-Spielbrett in allen Phasen des Spiels noch mehr Entscheidungsmöglichkeiten und Freiheiten, sowie tausende sinnvolle Möglichkeiten, dein Leben auszukosten, bevor du die Ziellinie erreichst."Als Highlights und Neuerungen werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch