Ty der Tasmanische Tiger 2: Die Bumerang-Gang HD: Neuauflage des 3D-Plattformers für Switch erschienen

Erkunde den Strand, die Wüste, Billabong und vieles mehr in einer riesigen offenen Welt als schönen klassischen 3D-Plattformer

Bewaffne dich mit 20 verschiedenen Bumerangs. darunter sind der klassische Ironbark, Flamerang und zwei NEUE Bumerangs

Brandneuer Fotomodus

Eine große Auswahl an Fahrzeugen wie der Fourbie, Karts und sogar Mechs

7 Levels für Kartrennen für zwei Spieler mit geteiltem Bildschirm

Verbesserte Kamera und Grafik; inklusive verbesserter Schatten, Reflektionen und HD-Auflösungen

Neuer Gamemode "Schwerer Modus"

Charakteranpassung mit NEUEN Skins für TY und Lackierungen für den Fourbie

Es lässt sich auf mehrere Arten spielen, z. B. mit den Nintendo Switch Joy-Con-Controllern oder der Bewegungseingabe

Audio Director's Cut

Am heutigen 31. März 2021 haben die australischen Krome Studios ihren neuaufgelegten 3D-Plattformer Ty der Tasmanische Tiger 2: Die Bumerang-Gang HD für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 27,99 Euro. Das Original (zum Test ) erschien Ende 2004 für PlayStation 2, Xbox, GameCube und Game Boy Advance. 2017 folgte eine Neuauflage für PC via Steam . Ob wie beim Vorgänger, Ty the Tasmanian Tiger HD , weitere Konsolenumsetzungen folgen, ist unbekannt.In der Spielbeschreibung heißt es: "TY bringt den BUM in BUMERANG! TY the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue ist die Fortsetzung des zauberhaften Videospiels von Krome Studios mit dem Thema Australien. Dieser klassische Plattformer wurde aktualisiert für Nintendo Switch und bietet mehr Bumerangs, mehr Fahrzeuge, mehr Bots und mehr VON ALLEM ... in einem Open-World-Abenteuer in Australien. Wirf Bumerangs, beiße, schlage zu und gleite durch das australische Outback, um die bösen Pläne des bösen Boss Cass zu durchkreuzen und den guten Menschen in der kleinen Gemeinde BURRAMUDGEE zu helfen.Diese Fortsetzung zum beliebten TY the Tasmanian Tiger ist ein Spiel in größerem Maßstab. Zusätzlich zu den klassischen Jump'n'Run-Elementen bekämpfst du australische Buschfeuer aus einem Hubschrauber, fährst durch die südlichen Flüsse, während du dich an die Rückseite eines Allradfahrzeugs hängst, und nutzt die Bots, um Feinde zu besiegen und Rätsel zu lösen - und das alles, während du versuchst, eine Vielzahl verschiedener Sammelobjekte zu finden. Außerdem lässt sich jetzt, nur im HD-Remaster, das Aussehen von TY anpassen. Und das Beste: Es gibt zwei brandneue, noch nie zuvor gesehene Bumerangs."Als Features werden genannt: