Dice Legacy: Auf Würfeln basierende Städtebau-Simulation für PC und Switch angekündigt

Verwalte deine Würfel, um die Augenzahlen zu erhalten, die du für deine Strategie benötigst. Biete deinen Würfeln Nahrung, Bier und andere Ressourcen an, da sie krank werden, sich verletzen oder sogar im winterlichen Schneesturm festfrieren können!

Wähle deine Strategie und sammle Ressourcen aus Wäldern, Minen, Jagdgebieten und mehr. Verwende deine Ressourcen, um neue Gebäude zu bauen, neue Technologien zu erforschen, neue Würfel anzuheuern und dich auf den Winter vorzubereiten.

Werte deine Bauern-Würfel zu Bürger-, Soldaten-, Priester- oder Händler-Würfeln auf, um eine ausgeglichene oder fokussierte Gesellschaft aufzubauen. Gib dein Bestes, um zu Überleben und deine Siedlung vor den Anderen zu verteidigen.

Erkunde eine prozedural generierte Karte, wähle deinen Spielstil und passe dich in einer Endlosschleife mit Rogue-Elementen zufällig erstellten Ereignissen an.

Forme neue Würfel, indem du sie verstärkst, sie miteinander verschmelzt und sogar mit dem Labor experimentierst. Verwalte einzigartige Würfeleigenschaften und erschaffe den ultimativen Würfel, den du durch mehrere Spiele hinweg mit dir nimmst.

Triff auf unheimliche Zivilisationen und decke die Geheimnisse des Rings auf. Wer sind die Anderen? Wie sind sie hierher gelangt? Was verbirgt sich unter ihrer Stadt?

Screenshot - Dice Legacy (PC) Screenshot - Dice Legacy (PC) Screenshot - Dice Legacy (PC) Screenshot - Dice Legacy (PC) Screenshot - Dice Legacy (PC) Screenshot - Dice Legacy (PC) Screenshot - Dice Legacy (PC)

Mit Dice Legacy haben DESTINYbit und Ravenscourt eine auf Würfeln basierende Städtebau-Simulation angekündigt, die im Sommer 2021 für PC und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man die in einer mittelalterlichen Ringwelt verortete Aufbau-Strategie bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "In dieser Städtebau-Simulation mit Rouge-Elementen verwendest du Würfel, um deine mittelalterliche Stadt aufzubauen. Du bist ein Herrscher und führst dein Volk bei der Entdeckung dieses unentdeckten Landes an. Halte das Gleichgewicht zwischen Erkundung, Sammeln von Ressourcen, Bauen und Erobern. Erkunde die Wildnis um deine Siedlung herum, wähle deinen Spielstil und handle oder kämpfe mit den geheimnisvollen Fraktionen, die auf dem Ring heimisch sind. Hüte dich jedoch vor den Dingen, die im Nebel lauern. Der Ring birgt ein dunkles Geheimnis. Etwas Unheimliches brauts ich über deinem Reich zusammen.Begib dich auf eine Reise innerhalb der geheimnisvollen, ringförmigen Welt von Dice Legacy, wo Mittelalter und Steampunk in einer Kulisse aufeinandertreffen, die von Brettspielen und Miniaturspielen inspiriert wurde. Baue deine Siedlung an der Küste eines neuen Kontinents auf. Auf der anderen Seite befinden sich die Anderen – eine uralte Zivilisation, die seltsam vertraut scheint. Sie beten ein uraltes Wesen an, welches das Schicksal selbst formen soll. Wirst du dich der Wahrheit stellen oder der Korruption zum Opfer fallen?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer