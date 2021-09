Dice Legacy: Städtebau mit Würfeln und Roguelike-Elementen erscheint heute für PC und Switch

Städtebau und Überlebenskampf lassen sich auch digital mit Würfeln spielen: Entwickler DESTINYbit und Publisher Ravenscourt veröffentlichen heute ihren "Survival-City-Builder" Dice Legacy , der auf der gamescom 2021 bereits den Originalitäts-Award „Most Original Game“ gewonnen hat. Der Titel ist ab sofort als Download für die Nintendo Switch erhältlich; um 18 Uhr folgt die PC-Version via Steam "Die innovative Mischung aus Survival-City-Builder, Roguelike und Brettspiel wirft einen Blick in die Zukunft des digitalen Tabletop-Spiels. Spieler müssen ihre neu gegründete Siedlung aufbauen und erweitern sowie dabei verschiedene Herausforderungen meistern, um in der mysteriösen und unerforschten Ringwelt zu überleben, in der sie gerade erst angekommen sind. Aber jedes Hindernis kann mit einem guten Wurf der Würfel überwunden werden. Was wird das Schicksal bereithalten? Vielleicht findet sich ein Weg, einen Ausgleich zu erzielen oder die Würfel sogar zu den eigenen Gunsten entscheiden zu lassen."Letztes aktuelles Video: Gameplay Overview