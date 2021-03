HL:X: Gerücht: Valve arbeitet an einem Nachfolger oder Ableger zu Half-Life: Alyx

Youtuber und Dataminer Tyler McVicker lag bereits vor der offiziellen Ankündigung von Half-Life: Alyx mit seinen Gerüchten richtig und hat kürzlich Hinweise auf einen Nachfolger oder allgemein zweiten VR-Shooter im Half-Life-Universum entdeckt (der z.B. andere Charaktere beleuchten könnte). In Code-Dateien des bekannten Abschnitts "hlvr" seien neue Variablen aufgetaucht; der Abschnitt heiße neuerdings "hlvr/hlx". Dieser teile sich Mechaniken mit Half-Life: Alyx und erweitere diese. Mixed.de erläutert:"Sofern Valve den bisherigen Umgang mit Codenamen nicht völlig geändert hat, heißt das: Valve entwickelt einen Titel mit dem Codenamen HL:X, der sich Mechaniken mit Half-Life: Alyx teilt und diese erweitert. Es scheint also, als arbeite Valve gerade an zwei Half-Life-Projekten für VR."Beim zweiten Projekt könnte es sich um das ebenfalls noch nicht angekündigte "Citadel" handeln - ein Titel mit Fokus auf den asymmetrischen Mehrspieler-Modus für VR- und Monitor-Spieler ( mehr dazu hier ). Der Spielansatz wird als Mischung aus kooperativ und kompetitiv beschrieben (PvPvE). Die VR-Spieler sollen die Spielfiguren aus der Ego-Perspektive wie bei Half-Life: Alyx steuern (Fähigkeiten und Waffen + Munition einsetzen) können, vor allem das Schleichen soll wichtig sein. Laut McVicker sollen die PC-Spieler das Spielfeld sehr wahrscheinlich aus einer seitlichen oder isometrischen Perspektive à la Dota 2 sehen.Genauere Details zum möglichen neuen VR-Shooter "HL:X" ließen sich offenbar noch nicht deuten; das jüngste DOTA-2-Update zeige allerdings, dass Valve weiterhin an der Vervollständigung der Source-2-Engine arbeite: In den Code-Dateien fänden sich zahlreiche Neuerungen zum Wasser-Verhalten, Fahrzeugen oder auch NPC-Verbesserungen.