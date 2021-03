Arcade Spirits: The New Challengers: Visual Novel für Spielhallen-Liebhaber wird fortgesetzt

Screenshot - Arcade Spirits: The New Challengers (PC) Screenshot - Arcade Spirits: The New Challengers (PC) Screenshot - Arcade Spirits: The New Challengers (PC) Screenshot - Arcade Spirits: The New Challengers (PC) Screenshot - Arcade Spirits: The New Challengers (PC) Screenshot - Arcade Spirits: The New Challengers (PC) Screenshot - Arcade Spirits: The New Challengers (PC) Screenshot - Arcade Spirits: The New Challengers (PC) Screenshot - Arcade Spirits: The New Challengers (PC) Screenshot - Arcade Spirits: The New Challengers (PC) Screenshot - Arcade Spirits: The New Challengers (PC) Screenshot - Arcade Spirits: The New Challengers (PC)

Mit Arcade Spirits: The New Challengers haben Fiction Factory Games und PQube eine Fortsetzung der 2019 erschienenen und auf Steam bis dato mit 98 Prozent der Nutzerreviews "sehr positiv" bewerteten Visual Novel Arcade Spirits angekündigt, die Anfang 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Via Steam und itch.io kann bereits eine kostenlose Demo des romantischen Spielhallenabenteuers heruntergeladen werden.In dem fiktionalen 2D-Adventure, in dem der Videospiele-Crash 1983 nie stattgefunden hat, schlüpft man in die Rolle eines ehrgeizigen E-Sport-Champions, der bzw. die in der Good Clean Fun Arcade nach neuen Teammitgliedern sucht und dabei vielleicht auch wieder Freunde fürs Leben und die große Liebe findet. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer