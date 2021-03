7 Years From Now: Voxel-Abenteuer nimmt Kurs auf PC und Switch

Screenshot - 7 Years From Now (PC) Screenshot - 7 Years From Now (PC) Screenshot - 7 Years From Now (PC) Screenshot - 7 Years From Now (PC) Screenshot - 7 Years From Now (PC) Screenshot - 7 Years From Now (PC) Screenshot - 7 Years From Now (PC) Screenshot - 7 Years From Now (PC) Screenshot - 7 Years From Now (PC)

Am 28. Mai 2021 wollen hiraya-space, fumi, room 6 und PQube das bereits für Android und iOS erschienene sowie im App Store und auf Google Play sehr gut bewertete 3D-Pixelart-Adventure 7 Years From Now inklusive sämtlicher DLCs auch für PC und Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam kann man den laut Hersteller eine erwachsene und emotionale Spielerfahrung bietenden sowie weltweit schon über sechs Millionen Downloads zählenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Im Spiel schlüpft man in die Rolle des japanischen Highschool-Schülers Haruto Soraki, der angeblich vor sieben Jahren einen Unfall hatte und daraufhin sein Gedächtnis verlor. Doch er will die verlorene Vergangenheit wiedererwecken, besucht sein Heimatdorf und trifft vergessene Freunde. Allerdings stößt er dabei auch auf dunkle Geheimnisse und Menschen, die nicht wollen, dass er herausfindet, was vor sieben Jahren tatsächlich passiert ist...Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer PC Switch