Brewmaster: Bierbrau-Simulation für PC und Konsolen angekündigt

Mit Brewmaster haben Auroch Digital und Sold Out eine Bierbrau-Simulation angekündigt, die 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam können interessierte Braumeister den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Entdecke, erlerne und meistere die Kunst des Haus- und Hobbybrauens: Diese Simulation ist eine unvergleichliche Würdigung des Craft-Biers.Von der Perfektionierung realistischer, auf chemischen Prozessen beruhender Brautechniken über die Benennung bis hin zur Abfüllung und Etikettierung - vervollkommne dein Handwerk, um der ultimative Braumeister des ersten realistischen Bierbrauspiels zu werden. Da dir alle Kniffe des Handwerks und die beste Ausstattung zur Verfügung stehen, kannst du dich an Rezepte halten oder mit einer unheimlich großen Auswahl von echten Zutaten experimentieren, um deine Fähigkeiten zu verfeinern. Nimm an Freundschaftswettbewerben teil, verdiene dir Bier-Tokens und verbessere deine Ausstattung, um ein noch besserer Brauer zu werden. Du kannst wählen zwischen dem Braumeistermodus, in dem du der Geschichte folgst, oder dem Kreativmodus, einer Sandbox, in der alles freigeschaltet ist.Richte dir deine Brauecke nach deinen Wünschen ein, damit du in entspannten Stunden dein perfektes Bier brauen kannst. Schalte deine Lieblingsausstattung frei und dekoriere deine Brauecke. Mit Bier-Tokens kannst du bessere Ausstattung kaufen, damit du eine Brauecke hast, die es kein zweites Mal gibt.Kreiere dein RezeptBraue unterschiedliche Bierarten, darunter Weizen, Blonde, Stouts, IPAs und weitere, während du deine Braufähigkeiten stetig ausbaust. Perfektioniere Rezepturen, verbessere den Geschmack, gestalte deine eigenen Etiketten und lass deine Biere auf Lokalwettbewerben und bei Brauereien verkosten, um Ansehen und Bier-Tokens zu erhalten. Hier kommen sowohl absolute Einsteiger als auch Bierliebhaber auf ihre Kosten. Erlerne anhand einer Reihe von Rezepten die Grundlagen des Bierbrauens oder lass beim Brauen deiner ganz eigenen Geschmacksrichtungen deiner Fantasie freien Lauf.Das Maischen, Würzekochen und Anstellen sind notwendig, um die Gärung in Schwung zu bringen. Baue dein Repertoire an Hausbraufertigkeiten mit einer Vielzahl von Brautechniken auf, um unterschiedliche Arten Craft-Bier zu meistern. Diese entspannende und äußerst befriedigende Simulation lässt dich die erfüllende und gemütliche Freude am Hausbrauen erleben - ganz ohne Geld- oder Platzsorgen.Brewmaster ist ein detailliertes und authentisches Spiel, das auf der Simulation echter chemischer Brauvorgänge sowie tiefgehender Kenntnis des Gärvorgangs in der Realität beruht. Das bedeutet aber nicht, dass du ein Chemiestudium oder einen Meisterbrief zum Brau- und Malzmeister bräuchtest. Die Formeln bleiben hinter den Kulissen, damit du dich auf den spaßigen Teil des Bierbrauens konzentrieren kannst.Sobald du dein ideales Bier hergestellt hast, solltest du es mit einem Etikett, das ins Auge fällt, und einem Namen, der im Gedächtnis bleibt, ehren. Du kannst jedes Element deines Biers anpassen und individualisieren, damit du auf Bierfesten noch mehr Anerkennung erntest. Mit genügend davon kannst du mittels Brauereien vor Ort in Großproduktion gehen, dein Netzwerk erweitern und noch größere Aufgaben und herausforderndere Rezepte freischalten. Als echter Braumeister lernt man nie aus!Obwohl du hochmoderne Technologien einsetzt, ist das Brauen ein Handwerk mit einer langen Tradition, die sich bis 10.000 v. Chr. zurückverfolgen lässt. Die Alchimie des Gärens haben wir also noch vor der Schrift genutzt! Versuche dich also an diesem ehrbaren Traditionshandwerk, verbessere dein Können und lass deiner Kreativität freien Lauf. Lerne die ganze Vielfalt und Raffiniertheit des Craft-Biers im 21. Jahrhundert kennen und gehe mit deinen Bieren in die Annalen der Braukunst ein!"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer