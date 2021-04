Tour de France 2021: Tritt zusammen mit dem Pro Cycling Manager 2021 Anfang Juni in die Pedale

Offizielle Strecke der Tour de France 2021

Überarbeitetes Design des "Meine Tour"-Modus mit mehr Optionen und 89 verfügbaren Etappen

Neue Mechaniken für zusätzlichen Realismus

Realistischeres Verhalten des Pelotons

Ausrüstung aus einer breiten Palette offizieller Marken



Zum Pro Cycling Manager 2021 heißt es: "Pro Cycling Manager 2021 ist die einzige Radsport-Simulation, die Management und Rennen in Echtzeit kombiniert. Als Manager müssen die Spieler die Fahrer ihres Teams rekrutieren, trainieren und anleiten, um sie an die Spitze der Rangliste zu führen. Dank der umfangreichen Erfahrung von Cyanide können sie in der neuen Version an über 260 Rennen teilnehmen, darunter alle 21 offiziellen Abschnitte der Tour de France 2021 und insgesamt 700 Etappen."

Europameisterschaften und Nationalmannschaften wurden hinzugefügt

Verbesserte KI - insbesondere beim Pelotonverhalten

Realistischeres Wetter, das Leistung und Ermüdung der Fahrer beeinflusst

Helme, Rahmen und Räder von Top-Herstellern wurden für mehr Realismus im Spiel nachgebildet

Auch in diesem Jahr wird es wieder zwei Radsportspiele von Cyanide Studio und Nacon geben: Am 3. Juni 2021 soll die Radrenn-Simulation Tour de France 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht werden. Am gleichen Tag soll außerdem der Pro Cycling Manager 2021 exklusiv für PC erscheinen. Beide Titel sollen sowohl als Download als auch als Boxversionen im Handel erhältlich sein.Herstellerbeschreibung von Tour de France 2021: "Das Videospiel zu einem der meist verfolgten Sportwettbewerbe der Welt ist zurück. Die neue Strecke, die dieses Jahr in der Bretagne beginnt, wurde originalgetreu nachgebildet, damit Tour de France 2021 die Spieler als Fahrer eines der Spitzenteams der Tour direkt ins Getümmel des Pelotons schickt. Auch 2021 gilt es wieder Strategien anzupassen, um gesteckte Ziele zu erreichen: Spieler können sich beispielsweise einer frühen Ausreißergruppe anschließen, um das Grüne Trikot zu gewinnen, in Bergetappen glänzen und der beste Bergfahrer werden oder ihre Kraft für den Schlusssprint aufsparen, um das berühmte Gelbe Trikot zu erlangen."Folgenden Verbesserungen und Neuerungen sollen geboten werden:Hier werden folgenden Neuerungen versprochen:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer