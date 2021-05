Tour de France 2021: Individualtour-Modus: Tour im Eigenbau

"Offizielle Strecke der Tour de France 2021

Überarbeitetes Design des Individualtour-Modus mit mehr Optionen und 89 verfügbaren Etappen

Neue Mechaniken für zusätzlichen Realismus

Authentischeres Verhalten des Pelotons

Ausrüstung von einer breiten Palette offizieller Marken"

Nacon und Cyanide haben den Individualtour-Modus aus Tour de France 2021 näher vorgestellt. In diesem Modus kann man einen eigenen Wettbewerb aus 89 verfügbaren Etappen zusammenstellen. So kann man z.B. mit einem Zeitfahren zwischen Changé und Laval beginnen und die Tour mit einem der großen Klassiker wie Paris-Roubaix oder Lüttich-Bastogne-Lüttich abschließen."Neben den Etappen werden auch die teilnehmenden Teams und deren Fahrer aus einigen der besten und bekanntesten gewählt – wie Jumbo-Visma, Groupama-FDJ und Ineos Grenadiers. Um das Ganze abzurunden, können die Statistiken der größten Champions bearbeitet und in drei Datenbanken gespeichert werden, was für die Wahl des Schwierigkeitsgrades noch mehr Optionen eröffnet. (...) Tour de France 2021 schickt die Spieler als Fahrer eines der Spitzenteams der Tour de France direkt ins Getümmel des Pelotons. Um gesteckte Ziele zu erreichen, müssen die Spieler ihre Strategie anpassen: Entweder sie schließen sich der frühen Ausreißergruppe an, um das Grüne Trikot zu gewinnen, glänzen in den Bergetappen und werden die besten Kletterer oder sie sparen die Kraft für den Abschlusssprint am letzten Tag, um das berühmte Gelbe Trikot zu übernehmen", schreibt der Publisher weiter.Features:Tour de France 2021 ist ab dem 3. Juni 2021 für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S folgen später.Letztes aktuelles Video: IndividualtourModus Trailer