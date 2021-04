Hoa: Malerischer Rätsel-Plattformer erscheint im Juli für PC und Konsolen

Atemberaubende handgemalte Grafik

Eigens komponierter und live eingespielter Soundtrack

Friedliche, entspannende Atmosphäre

Schöne, gut entworfene Kreaturen

Eine unbeschwerte, ansprechende Handlung



Auf dem

Hoa kann mit R2 für eine kurze Zeit fliegen. Dank der adaptiven Trigger werdet ihr spüren, wenn sich Hoas Flugenergie dem Ende neigt, da es schwieriger wird, den Trigger zu drücken.

Das haptische Feedback des DualSense-Controllers wird die Aktionen und Ereignisse des Abenteuers nachahmen.

Aus dem Lautsprecher des Controllers ertönt das Rascheln der Gräser und Wälder. Auf dem PlayStation Blog haben sich die Entwickler vor Kurzem u. a. auch zu den Dual-Sense-Funktionen der PS5-Version geäußert:

Skrollcat Studio und die PM Studios werden das 2D-Puzzle-Jump'n'Run Hoa doch nicht im April, sondern erst im Juli 2021 veröffentlichen. Dann laut Gematsu allerdings nicht nur auf PC und Nintendo Switch, sondern auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Auf PS4, PS5 und Switch sind sogar Boxversionen geplant. Via Steam und eShop kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Hoa ist ein wunderschönes Puzzle-Jump-'n'-Run mit atemberaubender handgemalter Grafik, schöner Musik und einer friedlichen, entspannenden Atmosphäre. Tauche ein in die Magie der Natur und Vorstellungskraft und begleite die Hauptfigur Hoa auf ihrer Reise durch wunderschöne Umgebungen bis hin zu dem Ort, an dem alles begann."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: SpielszenenVideo