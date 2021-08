Hoa: Das malerische Rätselabenteuer hat begonnen

Atemberaubende handgezeichnete Grafiken - Durchstreife ein lebendiges Gemälde und erkunde eine riesige Welt voller wunderschöner handgezeichneter Landschaften.

Unvergesslicher Soundtrack - Die großartige, eigens für das Spiel komponierte und live aufgenommene Musik macht die Welt von Hoa so richtig lebendig und vermittelt einen süßen Hauch von Nostalgie.

Entzückende Wesen - Halte unterwegs Ausschau nach entzückenden magischen Wesen. Die meisten sind dir freundlich gesinnt, und manche haben vielleicht sogar die eine oder andere Geschichte zu erzählen. Du wirst sie garantiert ins Herz schließen.

Entspannt und spannend zugleich - Gehe mit wachen Augen durch die Welt und löse beim Erkunden Rätsel. Die Geschichte wird subtil erzählt, entfaltet sich organisch und fasziniert durch unzählige kleine Wunder. Sei ein Kind: Es ist gleichzeitig leichter und schwerer, als du denkst.

Am 24. bzw. 25. August 2021 haben Skrollcat Studio, Kyx Studio und die PM Studios den 2D-Puzzle-Plattformer Hoa für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf GOG und Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, wird ein Launch-Rabatt von 14 bzw. 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 12,49 Euro gewährt, via PlayStation Store Microsoft Store und eShop werden hingegen jeweils 14,99 Euro fällig.In der Spielbeschreibung heißt es: "Hoa ist ein wunderschöner Rätsel-Plattformer mit atemberaubenden handgezeichneten Grafiken, traumhafter Musik und einer herrlich entspannenden Atmosphäre. Erlebe den Zauber der Natur und der Fantasie, wenn du die Heldin Hoa auf ihrer Reise durch wunderschöne Umgebungen dorthin zurück begleitest, wo alles begann."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer