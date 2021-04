Epic Chef: Kulinarisches Abenteuer auf Konsolenkurs

Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC) Screenshot - Epic Chef (PC)

Im Sommer 2021 werden Team17 und Infinigon Games das narrative Kochabenteuer Epic Chef nicht nur für PC, sondern auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen - inklusive physischer Boxversionen. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Epic Chef ist ein Adventure-Spiel, dessen wichtigste Zutat seine Story ist - verfeinert mit Life-Sim-, Kochkunst- und Handwerkselementen. Eine köstliche Kreation!Dynamische Rezepterstellung bedeutet, dass du mit tausenden Zutatenkombinationen experimentieren kannst, um ein einzigartiges Menü aus kulinarischen Genüssen zu kredenzen. Nimm es in epischen, kulinarischen Kämpfen mit Kochrivalen auf und werde zum Kochkönig! Die Gerichte werden basierend auf verschiedenen Kriterien bewertet und die Jurymitglieder haben nie den gleichen Geschmack. Dadurch gestaltet sich jedes Battle anders. Baue dein eigenes Obst und Gemüse an. Außerdem musst du dich um eine bunte Mischung an Tieren kümmern: von Kühen bis Einhörnern! Repariere und passe deinen baufälligen (und eventuell von Geistern mitbewohnten) Wohnsitz an.Ein Koch ist nur so gut wie sein Werkzeug. Sammle Rohstoffe, um spezielle Maschinen herzustellen. Diese können deine Zutaten verarbeiten und sogar neue Rezeptkomponenten erschaffen! Du kannst die Stadt und ihre Angebote frei erkunden. Besuche verschiedene Orte wie die Taverne, das Spa oder versuche dich im Angeln. Triff die freundlichen Einheimischen und sorge mit der Macht des Essens dafür, dass sie dich ein bisschen weniger hassen. Genieße eine humorvolle Story mit raffinierten Charakteren in einer Welt, die von Sir Terry Pratchetts Stil inspiriert ist."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer PS4 One Switch