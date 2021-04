Shadowverse: Champion's Battle: Anime-Kartentaktik für Switch angekündigt

Screenshot - Shadowverse: Champion's Battle (Switch) Screenshot - Shadowverse: Champion's Battle (Switch) Screenshot - Shadowverse: Champion's Battle (Switch) Screenshot - Shadowverse: Champion's Battle (Switch) Screenshot - Shadowverse: Champion's Battle (Switch) Screenshot - Shadowverse: Champion's Battle (Switch) Screenshot - Shadowverse: Champion's Battle (Switch) Screenshot - Shadowverse: Champion's Battle (Switch) Screenshot - Shadowverse: Champion's Battle (Switch) Screenshot - Shadowverse: Champion's Battle (Switch)

Marvelous, XSEED Games und Cygames haben die kartenbasierte Anime-Taktik Shadowverse: Champion's Battle angekündigt, die im Sommer 2021 für Nintendo Switch erscheinen soll . Dazu heißt es vom Hersteller: "Shadowverse: Champion's Battle basiert auf der Anime-Adaption von Cygames' erfolgreichem Multiplayer-Kartenstrategiespiel für Mobilgeräte Shadowverse. Die Neuinterpretation bringt die vielschichtigen Mechaniken zum Zusammenstellen des eigenen Kartendecks auf eine neue Plattform und serviert sie mit einer originellen Erzählweise, die sich sowohl für Einsteiger als auch für Kenner des Originals eignet.Shadowverse: Champion's Battle erscheint in Europa physisch und digital, wobei alle Versionen einen Code für das Spiel Shadowverse (PC und Mobile) beinhalten, der für drei Karten je zwei exklusive Illustrationen, zehn Premiumsphären und kosmetische Gegenstände gewährt. Shadowverse: Champion's Battle ist eine Neuinterpretation des mobilen Kartenstrategiespiels für Heimkonsolen. Spieler können im Laufe des Spiels neue Karten sammeln und so stärkere Decks bauen, die mächtigere Kombinationen ermöglichen. Shadowverse: Champion's Battle kann sowohl alleine als auch in Multiplayer-Duellen erlebt werden, um neue komplexe Strategien gegen andere Spieler auszuprobieren. Shadowverse: Champion's Battle bietet den Spielern via Battle Pass-System kosmetische Belohnungen und weitere Ingame-Boni, die durch erfolgreich beendete Missionen wie gewonnene Online-Matches freigeschaltet werden können. Die Veröffentlichung für Nintendo Switch fügt für eine noch immersivere Spielerfahrung fulminante Kampf-Animationen hinzu.In Shadowverse: Champion's Battle schlüpfen Spieler in die Rolle eines Austauschschülers an der Tensei-Akademie. Dort werden sie von ihrem Klassenkameraden Hiro Ryugasaki schnell in das Shadowverse-Kartenspiel eingeführt. Die neuen Freunde machen es sich zusammen mit Rei, dem Präsidenten (und einzigen Mitglied) des Shadowverse-Clubs, zur Aufgabe, das beliebte Kartenspiel zu meistern und die nationale Meisterschaft zu gewinnen. So kann dem Club wieder zu seinem früheren Ruhm verholfen werden. Während des Abenteuers erkunden Spieler einzigartige Orte rund um die Schule und in der umliegenden Stadt, wo Ereignisse und Begegnungen an den ungewöhnlichsten Stellen auf sie warten. Sie schließen sich mit neuen Freunden zusammen, kämpfen um die nationalen Meisterschaften und retten dabei den Shadowverse-Club für die zukünftigen Generationen."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer